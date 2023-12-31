Kitap | 100. Yılında Cumhuriyet Erdemdir

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun yüzüncü yılı anısına Ufuk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. F. Rezzan Ünalp’in editörlüğünde hazırlanan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan “100. Yılında Cumhuriyet - Cumhuriyet Erdemdir” adlı eser, Prof. Dr. Sina Akşin ve Prof. Dr. Zafer Toprak’ın önsözlerini, Doç. Dr. Ünalp’ın sunuş yazısı ile tarih, hukuk, uluslararası ilişkiler, tıp, eğitim, müzik, tiyatro, resim vb alanlarında uzman olan 47 kişinin, Cumhuriyet ve değer, strateji-siyaset-diplomasi, hukuk-eğitim-toplumsal yaşam, bilim-kültür- sanat, doğa-yurt sevgisi-yurttaşlık konularında yazdıkları eser, altı bölümden oluşuyor.Kitap Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan temin edilebilir.



Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Kalbimize yazdık Cumhuriyeti

Kalbimize yazdığımız cumhuriyetimiz, artık yüz yaşında ve daha nice yüzyıllara taşımaya kararlıyız. Kendisini Cumhuriyet fikri ile özdeşleştirmiş bu milletin, ikinci yüzyılda bütün kurum ve kurallarıyla demokrasinin işler hale gelmesinin işler hale gelmesini istemesinden daha doğal bir şey yoktur. İkinci yüzyılımızın hedefi, Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmaktır. Bunun için hepimiz bulunduğumuz alanlarda ve her düzeyde demokrasinin olmazsa olmazları kabul edebileceğimiz katılımı, şeffaflığı ve hesap verebilirliği ilke olarak benimsemek durumundayız. Doç. Dr. F. Rezzan Ünalp’ın editörlüğünde ve pek çok değerli hemşehrimizin, hocalarımızın ve değerli büyüklerimizin katkılarıyla hazırlanan bu eser, belediyemizin yüzyıllık Cumhuriyetimize bir vefa borcudur ve bu borcun kolay kolay ödenmeyeceğini biliyor; Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak için daha çok çalışacağımıza söz veriyoruz.

Doç. Dr. F. Rezzan Ünalp Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi: Cumhuriyet sonsuza kadar var olacaktır

2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun, ‘Cumhuriyet’’in ilan edilmesinin 100. Yılı olması dolayısıyla özel anlamı olan, çok önemli bir tarih… Bunun bilincindeyiz, Türk Ulusu olarak Milli Mücadele’nin önderi, kurtarıcımız ve devletimizin kurucusuk’e minnettarız… Cumhuriyet; çalışkan, yurtsever ve erdemi insanların omuzlarında yükselecektir. Bugünden geleceğe miras bırakacağımız bu eser, Cumhuriyet’in başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarına ve kurucu kadrolarına olan vefamızın, minnetimizin, sevgimizin nişanesi olacaktır. Bu nedenle bugünden geleceğe baktığımızda; Atatürk ve yurt sevgisi, Cumhuriyet ve değerleri ‘‘fikri, irfanı, vicdanı hür’’ insanların kalbinde ve zihninde, bir başka deyişle, ruhlarında hürriyet olanlarda sonsuz kadar var olacaktır.

Prof. Dr. Aziz Sancar Kimya Nobel Ödülü sahibi: Bilim metodunu Türkiye’de öğrendim



Milli şuurun temeli bağımsızlıkla çizilmiş vatan, açık bir tarih sahip milletin yarattığı maddi ve manevi kıymet kaynakları olmaktadır. Türkler olarak, dünya medeniyetine katkımızdan dolayı gurur duymalıyız. Anadolu’da Selçuklularla başlayıp Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile devam eden, bin yılı geçkin bir geçmişimiz var. Benim bilimsel olarak eğitilmem Türkiye’de gerçekleşti. Bilim metodunu ben Türkiye’de öğrendim. Bu nedenle aldığım Nobel ödülü, Atatürk ve Cumhuriyeti tarafından kazanıldı.

Eserde yazıları yeralan uzmanlar

Prof. Dr. Aziz Sancar, Prof. Dr. Zafer Toprak, Prof. Dr. Sina Akşin, E. Diplomat, akademisyen Bilal N. Şimşir, bilim insanı Muazzez İlmiye Çığ, Can Kıraç, Dr. Canan Ünalp, Prof. Dr. Haluk Yetkin, sanatçı Ayla Algan, ressam Prof. Dr. Aydın Ayan, Dr. Levent Ünal, Prof. Dr. İhsan Güneş, tarih uzmanı Fatih Özdemir, Prof. Dr. Mustafa Türkeş, Prof. Dr. İsmail Köse, Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa, Gökhan Atmaca, Deniz Kurt ve Veysel Usta, Şaduman Halıcı, Betül Batır, Tülay Alim Baran, Ceyhun Balcı, Ayten Sezer Arığ, Necdet Aysal, Nejla Günay, İsmail Tosun Saral, Ömer Faruk Özeroğlu, Hüseyin Özbek, Hakan Kumbasar, Ahmet Başustaoğlu, Ayhan Yüksel, Mehmet Zeki Sezer, Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Armağan Coşkun, Dr. Süleyman Şenel, Necdet Kurt, Okan Ceylan, Mustafa Oral, Ali Ulvi Özdemir, Meral Sayın, Zeki Kamil Ülkenli, Doç. Dr. F. Rezzan Ünalp, Barış Metin, Günver Güneş ve Prof. Dr. Birgün Sönmez ile Bekir Güneşhan’ın yazıları yer alıyor.