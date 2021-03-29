Kitap | 100. Yılında İnönü Savaşları raflarda
Şaduman Halıcı ve Mehmet Alkanalka tarafından kaleme alınan 100. Yılında İnönü Savaşları kitabı, zengin içeriği, arşiv belgeleri ve Selçuk Ören’in kaleminden çıkan özel çizimleriyle dikkat çekiyor. İBB Kültür AŞ tarafından yayınlanan üç bölümlü yapıt, İnönü Savaşlarını bütünlüklü bir şekilde ele alıyor. ,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Mart- 1 Nisan 1921 tarihler arasında gerçekleşen İkinci İnönü Savaşı’nın yüzüncü yılında, yeni bir yapıtla okuyucularının karşısına çıktı. Şaduman Halıcı ve Mehmet Alkanalka tarafından kaleme alınan 100. Yılında İnönü Savaşları kitabı, başta İstanbul Kitapçısı olmak üzere tüm mağazalarda yerini aldı. İBB Kültür AŞ tarafından yayınlanan yapıt, özel koleksiyon, arşiv belgeleri ve illüstrasyonlar barındırıyor. Bugüne kadar bütünlüklü olarak ele alınmayan İnönü Savaşları’nı tüm yönleriyle inceliyor. Üç bölümden oluşan yapıtı zenginleştiren unsurlardan biri de Selçuk Ören’in kaleminden çıkan çizim ve görseller.
ULUSUN KÖTÜ ŞANSINI YENDİĞİ AN
100. YILINDA İNÖNÜ SAVAŞLARI
100. Yılında İnönü Savaşları’nda Şaduman Halıcı önce düzenli ordu hazırlıkları, Gediz Taarruzu, Çerkes Ethem isyanı, TBMM’deki tartışmaların ve tarafların hazırlıklarının bir panoramasını sunuyor. Ardından gün gün çarpışmaları, taarruzları, geri çekilmeleri ele alıyor.
Mehmet Alkanalka ise tarafların askerî güçlerini, harekât planlarını, stratejilerini, taktiklerini; amaçlarını, niyetlerini değerlendiriyor. Yunanların gerek asker sayısı gerekse askerî teçhizat bakımından üstünlüğüne rağmen savaşın nasıl kazanıldığının ipuçlarını veriyor.
DÖNEMİN ANILARIYLA ZENGİNLEŞTİRİLDİ
Öte yandan savaşlarda yer alan kişilerin anılarının bir araya getirilmiş olması, yapıtı ayrıca zenginleştiriyor. Kitapta İsmet İnönü, Vecihi Hürkuş, İzzettin Çalışlar, İsmail Hakkı Tekçe, Şerif Güralp, Viktor Dusmanis gibi isimlerin o döneme ait tanıklıklarına yer veriliyor.