Kitap | Aile Şirketleri ve Profesyonellerin Yeni Pusulası

Sektörde 45 yılı geride bırakan iş insanı ve akademisyen Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in imzasını taşıyan “Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Kuşağını Anlamak” kitabı okurlarla buluştu. Aile şirketlerinde; X, Y ve Z kuşakları arasındaki farklılıkların, iş hayatına etkisini mercek altına alan kitap, aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için atılması gereken adımlara ışık tutuyor. Yazar Büyükhelvacıgil’in yeni çalışması, aile şirketlerinin yanı sıra profesyonel yöneticilerin de başucu kitabı olmaya aday...

Yüz otuz beş yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’nin önde gelen kurumlarından Helvacızade Şirketler Grubu’nun üçüncü kuşak üyesi ve girişimcilikte sıra dışı başarı öyküleri sergileyen Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, aile şirketlerinde kuşaklar arasındaki farkılılıkları ve şirketlerin geleceklerine olan etkilerini yeni kitabında buluşturdu. Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in “Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Kuşağını Anlamak” adlı eseri, aile şirketleri başta olmak üzere, her sektörden yöneticiler için hayati önem taşıyan kuşak çatışmaları konusunu irdeliyor.

Uluslararası literatürü Türkiye gerçekleri üzerinden bir araya getiren bu eser, Büyükhelvacıgil’in üç kuşağın bir arada çalıştığı Helvacızade’nin ekosistemindeki kişisel deneyimlerini okurlara aktarıyor. Aile şirketlerinin en fazla yaşadığı problemlere değinen ve şirketlerden en fazla gelen soruların da cevaplandığı kitap, yakın geleceğe dair zihinleri meşgul eden birçok soru işaretini yanıtlarıyla buluşturuyor.

Gelenekçi kuşak, baby boomer (bebek patlaması kuşağı), X, Y ve Z ve alfa kuşağının özellikleri ve kuşaklar arasındaki farkları, bu farkların iş hayatına ve aile şirketlerinin bugün ve gelecekte yansımasına odaklanan Büyükhelvacıgil, yıllar içinde yaptığı gözlemleri büyük bir titizlikle aktarıyor. “Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Kuşağını Anlamak” kitabı özellikle yüksek sayıda çalışan istihdam eden şirketlerin yöneticileri ve aile şirketlerini geleceğe başarıyla taşımaya çalışan aile üyeleri için değerli bir başucu kitabı olarak sunuluyor.

Eser içerisinde ayrıca kamu ve sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye’nin önde gelen aile şirketlerinin, basın mensuplarının ve Helvacızade Şirketler Grubu kuşaklarının ve çalışanlarının da görüşleri bulunuyor.

Kitabıyla ilgili görüşlerini dile getirirken kuşaklar arasındaki iletişim sorununun iş hayatında önemli bir problem olduğuna dikkat çeken Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, “Herkes X, Y ve Z kuşakları için belirli tanımlamalar yapıyor ancak bu tanımlamalar söz konusu kuşaklara mensup bireylerin iş hayatındaki tavırlarını anlamlandırmamız için tam anlamıyla yeterli olmuyor. Ben 45 senelik kariyerimde kendimden önceki ve sonraki kuşaklarla omuz omuza çalışmış bir yöneticiyim. Kariyer yolculuğum sayesinde, akademisyen sıfatımla da üzerine çalışmış olduğum kuşaklar konusunu tamamen içselleştirmiş olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Tecrübe ve bilginin buluşması paha biçilmez bir formüldür. Takdir edersiniz ki bu formüller ancak kamuyla paylaşıldığında daha geniş kitlelere ulaşarak fayda sağlar. Bu çalışmamda kuşaklar arasında çatışmaya sebebiyet veren vizyon farklılıklarını daha derinlemesine irdeleyerek farklı kuşak temsilcilerinin birlikte nasıl en verimli şekilde çalışabileceğini aktarmak istedim. “Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Kuşağını Anlamak” Kitabı’nın özellikle aile şirketlerinin uzun ömürlü ve verimli olmasını arzu eden yöneticilere ve aile şirketi olmayan kurumların profesyonel yöneticilerine büyük fayda sağlayacağına gönülden inanıyorum” dedi.

Büyükhelvacıgil’in yedi yıllık sürede, 7000 farklı kaynaktan yararlanarak kaleme aldığı diğer kitapları “Aileden Kuruma Aile Anayasası” ve “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası” ise pek çok şirket için rehber niteliğini koruyor.

ve grubun ABD’deki şirketi.’nin CEO’su olanayrıca 2012’de yayınlanan “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası” kitabının ingilizce versiyonu “” kitabı ile de dünya çapında üniversite ve kurumlara önemli bir kaynak sağladı.

“Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışmasını Önlemek İçin X, Y, Z Kuşağını Anlamak” kitabı, Optimist Yayın Grubu tarafından okurlarla buluşturuldu.

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil Hakkında

Konya’da doğan Mevlüt Büyükhelvacıgil, Selçuk Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümlerinde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans çalışmalarını ABD Preston Üniversitesinde “Fonksiyonel Yağlar”, doktora tezini de yine aynı üniversitede “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Anayasa Uygulamaları” konularında gerçekleştirdi.

1989’da başlayan çalışmaları sonucunda 1991’de Konya’da bir ilk olarak Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri’ni kurdu. 2003’te, PLC otomasyon sistemleri ile insan hatasından bağımsız yüksek teknolojili II. Yağ Rafinasyon ve Entegre Tesisleri’ni hizmete geçirdi. Zade tesisleri, Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in liderliğinde, ileri teknolojisi, aldığı kalite ve sistem sertifikaları, gerçekleştirilen ürün Ar-Ge çalışmaları ile alanında dünyanın sayılı tesisleri arasına girdi.

2000’lerden itibaren bitkilerle ilgilenmeye başlayan Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, 2007’de Zade Naturel ve Zade Organik ürünlerini tüketiciler ile buluşturdu. Öncüsü olduğu Zade® & Zade Vital® İbn-i Sina Ar-Ge Merkezi,

Türkiye’nin sayılı Ar-Ge merkezleri arasında belgelendirilerek, doğal sağlık ürünleri alanındaki ilk Ar-Ge merkezi oldu. Büyükhelvacıgil, Zade Vital® İlaç Üretim Tesisleri ile GMP standartlarında Avrupa’nın en büyük yumuşak kapsül üretim tesislerinin ülkemize kazandırılmasını sağladı. Dr. Büyükhelvacıgil, Zade Vital® başarısı ile 2014’te Avrupa İş Ödülleri’ne davet edildi. 34 ülkeden 1500 kurum arasından ilk 10 girişimci arasında yer alarak “Yüksek Onur” derecesi ile ödüllendirildi. Yine 2014’te, tıp dünyası bilimine ve Türk tıbbına yaptığı hizmetler ile doktorlar tarafından, “Türk Dünyası İbn-i Sina Liyakat Nişanı”na layık görüldü.

Yedi yıllık sürede, 7000 farklı kaynak tarayarak hazırladığı “aile şirketleri” ve “aile anayasası” konulu çalışmaları birçok firmaya referans oldu. Helvacızade Aile Anayasası’nın da önemli bir bölümünün paylaşıldığı “Aileden Kuruma Aile Anayasası” ve “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Aile Anayasası” kitapları ile Türkiye’de pek çok aile şirketine somut bir rehber sundu. Kitabının İngilizce versiyonu dünya çapında tüm üniversitelere önemli bir kaynak sağladı.

TOBB Kimya Sektör Meclisi Üyeliği ve Ar-Ge İnovasyon Kurulu başkanlığı, Tarım Bakanlığı Yağlı Tohumlar Destekleme Kurulu, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) yönetim kurulu, Konya Sanayi Odası yönetim kurulu ve meclis üyeliği, KALDER Kalite Vakfı, Malaysian Palm Oil Board (MPOB), American Soybean Association (ASA), Trafik Kazaları Koruma Derneği kuruculuğu, Mezarlıklar Vakfı kurucu üyeliği, Selçuklu ve Meram Anadolu Lisesi’nde Dernek Başkanlığı, Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği üyeliği gibi pek çok sivil toplum kuruluşu ve eğitim kurumunun yönetiminde çeşitli görevlerde bulunan Dr. Büyükhelvacıgil halen Yeşilay Cemiyeti Konya Başkanı ve 7 ilden sorumlu koordinatörüdür. Aynı zamanda çeşitli dergi ve gazetelerde ekonomi yazarlığı da yapan Mevlüt Büyükhelvacıgil, 1997 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük 500/1000 kurumu arasında yer alan Helvacızade A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı ve Zade Global Inc.’nin CEO’sudur.

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil 2017’den bu yana Helvacızade Şirketler Grubu’nun ABD’deki şirketi Zade Global Inc.’in global operasyon çalışmalarına liderlik etmektedir. Büyükhelvacıgil, inovatif yeni ürün serileri geliştirmeye ve yoğun talep gören aile şirketlerinde kurumsallaşma konulu konferanslarına da devam etmektedir.