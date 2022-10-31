Kitap | Anıl Şehirlioğlu | Dünya Okulunda Ruhun Devrimi
Başımıza gelen bütün bu şeylerin altında yatanları, amaçla aracı ayırt edebilmeyi ve bu olayların bize aslında ne demek istediğini…
Gelişmiş bilinç boyutu
Dibe vurduğunu düşündüğün an, seni çok daha yukarı sıçratmak için büyük bir planı varsa hayatın?
Karşılaşmalar...
Kendi hikayenin başrolündeki insanlar ya seni sana uyandırmak için, sana içindeki mucizeyi göstermek için seçtiğin yol arkadaşların, aynalarınsa? Ya yaşanmışlıklar sadece bir tesadüf değilse, ya tüm karşılaşmalar bir tevafuk ise?
Kitaptan alıntı; sayfa: 184
İçimizdeki gerçek güç
Sen dünyaya kendini fethetmeye, keşfetmeye, ruhundaki ilahi gücü deneyimlemeye geldin. Ne olduğunu, kim olduğunu, neye dönüşmek üzere var olduğunu öğrenmek isteyenlerden biri olduğun için bu kitapla buluşuyorsun.O halde şimdi içindeki gerçek güce uyanıp ruhunun devrimini başlatma vakti.