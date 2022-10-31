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Kitap | Anıl Şehirlioğlu | Dünya Okulunda Ruhun Devrimi

Anıl Şehirlioğlu’nun yazdığı Dünya Okulunda Ruhun Devrimi kitabı, varlığımızın aslında ne kadar özel olduğunu anlatıyor.

31 Ekim 2022 Pazartesi 01:31
Kitap | Anıl Şehirlioğlu | Dünya Okulunda Ruhun Devrimi

Kitap | Anıl Şehirlioğlu | Dünya Okulunda Ruhun Devrimi

Başımıza gelen bütün bu şeylerin altında yatanları, amaçla aracı ayırt edebilmeyi ve bu olayların bize aslında ne demek istediğini…

Gelişmiş bilinç boyutu

Bugüne kadar karşılaştığın zorluklar, yaşadığın acılar ve içine doğduğun sınırlı koşullar ya seni çok daha gelişmiş bir bilinç boyutuna çıkarmak içinse?
Dibe vurduğunu düşündüğün an, seni çok daha yukarı sıçratmak için büyük bir planı varsa hayatın?

Karşılaşmalar...

Kendi hikayenin başrolündeki insanlar ya seni sana uyandırmak için, sana içindeki mucizeyi göstermek için seçtiğin yol arkadaşların, aynalarınsa? Ya yaşanmışlıklar sadece bir tesadüf değilse, ya tüm karşılaşmalar bir tevafuk ise?

Kitaptan alıntı; sayfa: 184

İçimizdeki gerçek güç

Sen dünyaya kendini fethetmeye, keşfetmeye, ruhundaki ilahi gücü deneyimlemeye geldin. Ne olduğunu, kim olduğunu, neye dönüşmek üzere var olduğunu öğrenmek isteyenlerden biri olduğun için bu kitapla buluşuyorsun.O halde şimdi içindeki gerçek güce uyanıp ruhunun devrimini başlatma vakti.
 

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