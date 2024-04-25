Kitap | Bilgisayarlar Nasıl Düşünür?

Bilgisayarlar Nasıl Düşünür? bilişimsel düşüncenin tarihsel izlerini sürüyor

Haliyle bilgi işlemsel düşünce, okul müfredatlarına bile girdi. Peki, bilişimsel düşünce nedir, nasıl gerçekleşiyor? Peter J. Denning ve Matti Tedre’nin kaleme aldıkları, Tellekt etiketiyle okurlarla buluşacak olan Bilgisiyarlar Nasıl Düşünür?, bilgisayarlardan yüzyıllar öncesinde hayatımıza giren bilişimsel düşüncenin izlerini sürüyor.

Dijital bilgisayardan yüzyıllar öncesinde başlayan bir soyağacının izini süren, bilişimsel düşünceye giriş niteliğindeki Bilgisayarlar Nasıl Düşünür?, Tellekt etiketiyle raflarda yerini aldı. Peter Denning ve Matti Tedre’ın kaleme aldıkları kitap, bilgi işlemsel düşünmenin (BİD) gücünü tüm karmaşıklığı ve büyüklüğüyle açıkça ortaya koyuyor.

Yazarlar, kitapta günümüzün son derece gelişmiş BİD'sinin altı boyutunu (yöntemler, makineler, bilgisayar eğitimi, yazılım mühendisliği, hesaplamalı bilim ve tasarım) tanımlıyor ve her birini bir bölümde ele alıyor. Aynı zamanda hesaplamaya yönelik abartılı iddiaları çürüten Bilgisayarlar Nasıl Düşünür?, bu alana dair genel bakış edinmek isteyen okurlar için önemli bir rehber niteliğinde.

Kitapta, “Yapay zekânın temellerinden biri olan bilgi işlemsel düşünme ne anlama geliyor?”, “Bilgisayarlar nasıl düşünüyor?” gibi sorulara yanıt arayan Denning ve Tedre, bizim için iş yapacak hesaplamaları tasarlamaya, dünyayı bir tür bilgi süreçleri kompleksi olarak açıklamaya ve yorumlamaya yönelik zihinsel becerileri de analiz ediyor.