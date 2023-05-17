Kitap | Bir Düşün Yolculuğu

İngiliz Edebiyatı Profesörü Prof.Dr. Oya Batum Menteşe’nin elli yılı aşkın mesleki birikiminin ürünü olan ‘ Bir Düşün Yolculuğu ’ Atılım Üniversitesi (Ankara) yayınlarından piyasaya çıktı . Bu yazarın aynı adla çıkan üçüncü kitabı, mevcudu tükenmiş olan birinci kitabın yenilenerek, genişletilerek yapılmış ikinci baskısı. İçeriği edebiyat, sanat, edebiyat ve sanat eleştiri makalelerinden oluşmakta, bu makaleler İngiliz, Amerikan ve Türk edebiyatları ile ilgili makaleler olmakla birlikte Türkçe yazılmışlar. Yazar bu konuyu önsözünde şöyle irdeliyor.





“Bu kitaba İngilizce yazılarımı koymadım. Kariyerimin tümünü yabancı dil ve kültür eğitiminde yapmış birisi olarak, kendi dilime, Türkçe’ye ve kendi kültürüme karşı hep sorumlu hissetmişimdir. Elimden geldiği kadar birikimlerimi kendi kültürüme hizmet edecek şekilde değerlendirmeye çalıştım. İngiliz Edebiyatı profesörü olmama karşın, bu kitaptaki eserlerin Türkçe oluşlarının sebebi budur.”

Yazar Prof. Dr. Oya Batum Menteşe kitap hakkında temennisini şöyle ifade etti:

’’ İçinde bulunduğumuz bu ağır siyasi atmosferde kaçınılmaz olarak birbiri ardına politik-ekonomik içerikli kitaplar çıkmaktadır. Her ne kadar edebiyat ve sanat eleştirisi politikadan uzak duramasa k da, bu kitabın bizi edebiyatın, sanatın dünyasına taşıyarak farklı bir atmosfere, düşünce ve duygulara taşıyacağını umuyorum ’’

Yazar Hakkında

Prof. Dr. Oya Batum Menteşe

Ankara'da doğdu, İzmir Amerikan Kız Koleji ve TED Ankara Kolejinde orta öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1965'de mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün kuruluşunda ilk asistanı olarak göreve başladı ve bölümün ilk doktora tezini yazdı. 1972'de aynı alanda doktora derecesini aldıktan sonra ABD Georgia State Üniversitesinde post-doktora çalışması yaptı. 1977'de doçent ve 1986'da profesör oldu. Hacettepe İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1982-1993 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığı, 1997-1999 yılları arasında Bölüm Başkanlığı yaptı.





1993-1994 yıllarında Kıbrıs Lefke Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevini üstlendi. Değişik zamanlarda, İngiltere'de Oxford, Cambridge ve Warwick Üniversitelerinde İngiliz Kültür Derneği (British Council) burslan ile seminer, kongre, yaz okulu ve araştırma çalışmaları gerçekleştirdi. 1999'da 31 yıl hizmet ettiği Hacettepe Üniversitesi'nden emekliliğini isteyerek, Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne Bölüm Başkanı olarak geçti. 2000-2002 yıllarında aynı üniversitede Rektör Yardımcılığı, 2002'den 2013 yılına kadar Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Halen Atılım Üniversitesi'nde Mütevelli Heyet Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Menteşe'nin İngilizce ve Türkçe olarak kendi alanında ve Fransız Edebiyatı ile Türk Edebiyatı alanında 100'ü aşkın makalesi, 2 kitabı ve Devlet Tiyatroları için yaptığı bir çeviri oyun bulunmaktadır. iki çocuk ve iki torun sahibidir.

Kitap:

Bir Düşün Yolculuğu

Yazar: Prof. Dr. Oya Batum Menteşe

Sayfa Sayısı: 246

Atılım Üniversitesi Yayınları, 2023