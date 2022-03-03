Kitap | Çocuklar 'Okyanus Kahramanı' olsun

Çocuklar 'Okyanus Kahramanı' olsun

Deniz Koruma Alanlarında denizel türler ve yaşam alanlarının izlenmesi ve korunması amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Akdeniz Koruma Derneği, bu konularda bilginin yaygınlaşması için çocuklara ve yetişkinlere yönelik eğitimler düzenliyor. Yıldız Tozu Yayınları ile Türkçe basımı gerçekleştirilen Son Yosun Turtası kitabı, Derneğin çocuklara yönelik eğitim çalışmalarına da katkı sağlıyor.

Raflarda ve online satış sitelerinde yerini alan, çevre kirliliğinin okyanus yaşamını nasıl etkilediğini, yazar Wenda Shurtey’in yarattığı Supitileri ve Yaprakpitileri karakterlerinin hikayeleriyle çocuklara aktarıyor. Kitap okyanusların önemi, korunması ve toplulukların birlikte çalışması fikrinin çocuklara kazandırılmasını amaçlıyor. Aynı zamanda ‘Sen de bir okyanus kahramanı ol!’ çağrısı ile kirliliğin önüne geçmek için çocuklar ve ailelerine neler yapabilecekleri hakkında öneriler sunuyor.

Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kızılkaya: ’’Son Yosun Turtası kitabı, daha ismini ilk duyduğumuz andan itibaren kalbimizde özel bir yer edindi. Akdeniz kıyılarındaki yosunların istilacı türler tarafından tüketilmesi sonucu oldukça azalması ve bu yosunlara bağlı ekosistemin bozulması, hikâyede bir yerlerde bizi de anlatıyordu. Çizimlerin büyülü formatı, karasal ve denizel yaşamın birbirine olan bağının 4 yaş ve üzeri çocukların farkına varabileceği bir dilde anlatılması, bu kitabın varlığını çok önemli kılıyor. Çocuklar ve ailelerinin keyifle kitabın sayfalarında kaybolacağına inanıyoruz’’ değerlendirmesinde bulundu.

Wenda Shurtey tarafından yazılan ve Paddy Donnelly tarafından resimleştirilen İngilizce orijinal adı The Last Seaweed Pie olan kitap Yıldız Tozu Yayınları ve Akdeniz Koruma Derneği iş birliği ile Türkçe dilinde basımı gerçekleştirilerek, çocukların okyanus yaşamını keşfetmesi için kaynak niteliğindedir.