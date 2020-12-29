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Kitap | Delidolu’dan ufuk açıcı eserler 

Türkçe edebiyat ve çağdaş dünya edebiyatından yaratıcı ve özgün eserleri yetişkin okurlarla buluşturan Delidolu, yeni yayın döneminde de hem kurmaca hem kurmaca dışı kitaplarıyla ufuk açıcı çizgisini sürdürüyor.

29 Aralık 2020 Salı 21:12
Kitap | Delidolu’dan ufuk açıcı eserler 

Delidolu’dan ufuk açıcı eserler 


 

2017 yılından bu yana “NeYapmalı”, “Okumak/ Dünyayı Okumak” ve “Tanıklık” temalı kurmaca dışı eserler yayımlayan Delidolu’nun 2021’de kurmaca dışı alanda iki önemli kitabı var. 

21. yüzyılın önemli düşünür ve yazarlarından Ricardo Piglia’nın 1976-1998 yılları arasında kendisiyle yapılmış söyleşilerden ve konuşmalardan oluşan Kurmaca Sanatı ve Eleştiri, Delidolu’nun “Okumak” temasıyla yayımladığı kitaplar arasına ekleniyor. Edebiyattan, sinemaya ve farklı sanat dallarına uzanan Piglia, bizleri gerçeklik, kurmaca, okuma ve yazma eylemleri üzerine düşündürüyor.

Delidolu’nun kurmaca dışı eserler koleksiyonuna eklenecek bir diğer kitap ise deneyimli gazeteci Ryszard Kapuściński’nin 20. yüzyıl sonundaki savaşların ve zulmün kronolojisini sunan Futbol Savaşı. 

Kapuściński etkileyici anlatımı ve olaylara, insanlara yönelik yaklaşımındaki duyarlılıkla Orta Doğu, Latin Amerika ve Afrika’daki devrim ve darbeleri, bunların arka planındaki hikâyeleri ele alıyor.

Delidolu yeni yılda kurmaca alanda ise farklı dillerden ve coğrafyalardan bir koleksiyon sunuyor. Çağdaş Arapça edebiyatın öne çıkan isimlerinden Hoda Barakat, kendisine Necib Mahfuz Roman Ödülü kazandıran Akdeniz Sürgünü ile iç savaş sonrası harap olmuş Beyrut'u arka plana alarak babasının kumaş dükkânının yıkıntıları arasında hayatta kalmaya çalışan, halüsinasyonlar gören yalnız bir adamın çokkatmanlı hikâyesini anlatıyor. 

Caz Çağı’nın en çok konuşulan yazarlarından biri olan Dorothy Parker’ın toplu öyküleri Çıplakları Giydir ile tamamlanıyor. Delidolu, Terry Pratchett'ın 41 serilik Diskdünya serisini de hızla tamamlamaya devam ediyor.  George Saunders’ın Tilki 8 adlı resimli öyküsü, Patrick Ness’in Hakkında Hiçbir Şey Bilmediğim Her Şey, John Boyne’un Gökyüzüne Uzanan Merdiven adlı romanı, yeni yayın döneminde Delidolu’nun okurlarla buluşturacağı kitaplar arasında yer alıyor.

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