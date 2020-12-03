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Kitap | Dünyaca ünlü yazardan stres konusunda çığır açan kitap

Kitapları 73 dile çevrilen, 75 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı Akif Manaf’ın, merakla beklenen yeni kitabı “Stres Psikolojisi” raflardaki yerini aldı. 

03 Aralık 2020 Perşembe 22:35
Kitap | Dünyaca ünlü yazardan stres konusunda çığır açan kitap

Kitap | Dünyaca ünlü yazardan stres konusunda çığır açan kitap

Günümüz dünyasının en temel problemi olan stres üzerine güçlü analizlerin ve etkili çözüm önerilerinin yer aldığı kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor. 

Tüm dünyada geniş bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar bu kitapta “Stres Psikolojisi” konusunu tüm detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitapta, Covid-19 günlerinde toplumun tüm kesimlerinde giderek artan stres olgusu tüm boyutları ile masaya yatırılıyor. 

Kitap arka kapaktan: 

İnsanlar ne yaparsa yapsın, stressiz yaşama yaklaşamıyor ama her geçen gün strese daha da yaklaşıyor. Zira basit bir trafik sıkışması herkesi strese sokuyor. Strese sokan çok, çıkaran yok.

“İnsan” denilen fenomenin kendisi bir hastalıktır. İnsan stresin ta kendisidir. Zira insan bir stres yumağıdır. İnsan hastalanır çünkü insan hastalık kaynağıdır. Tıpkı bunun gibi insan strese girer çünkü insan stres nedenidir.
Negatif stresi pozitif strese dönüştürmek için kişi stres dolu bir durumla karşılaştığında çekinmemeli ve sakinliğini kaybetmemelidir. Birey strese neden olan duruma zekice yaklaşmalı, onu dikkatlice incelemeli, elinden gelen her şeyi yapmalı, içine dalmalı, sonuna kadar gitmeli ve onu yenmelidir.

Aslında sonsuz olan asla stres yapmaz, stres yapan sonludur. O yüzden insan şimdinin akışında kalırsa stressizliğe ulaşır. Geçmişi ve geleceği düşünen asla şimdide olamaz. Zira kişi geçmişten geleceğe gider ve şimdiye ulaşamaz çünkü şimdiyi ıskalar.
Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. 

Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç gibi insana dair hemen her konuda 75 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 

Stres Psikolojisi kitabı, elinizden düşüremeyeceğiniz, stres konusunda içindeki çok etkili çözüm önerileriyle tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı. Mutlaka okuyun.
 

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Akif ManafKitap
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