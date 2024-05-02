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Kitap | Felatun Bey ile Rakım Efendi, yeniden yayında

Ahmet Mithat Efendi’nin Türk edebiyatına yön veren eseri Felatun Bey ile Rakım Efendi, özenti batılı Felatun “Bey” ile bilge doğulu Rakım “Efendi” üzerinden yanlış batılılaşmayı anlatıyor.

02 Mayıs 2024 Perşembe 11:57
Kitap | Felatun Bey ile Rakım Efendi, yeniden yayında






Felatun Bey ile Rakım Efendi, okuru Tanzimat döneminin “yeni insanı” ile tanıştırıyor

 

Tanzimat döneminin akıllarda yer eden yazarlarından, gazeteci ve yayıncı Ahmet Mithat Efendi’nin Türk edebiyatına yön veren eseri Felatun Bey ile Rakım Efendi, özenti batılı Felatun “Bey” ile bilge doğulu Rakım “Efendi” üzerinden yanlış batılılaşmayı anlatıyor. Kitap, açıklamalı orijinal metin ve günümüz Türkçesiyle, iki versiyonda basılacak.

 

Yazdığı ve çevirdiği eserlerle halkın aydınlanması için çalışan önemli isimlerden biri olan, Türk edebiyatının usta kalemi Ahmet Mithat Efendi’nin en çok bilinen eseri Felatun Bey ile Rakım Efendi Can Yayınları’ndan çıktı. Modernitenin insan doğası, üretim biçimleri, yaşam koşulları, şehirleşme gibi pek çok kritik alan üzerindeki etkilerini anlatan roman, modern edebiyatımıza yön veren temel eserlerden. Felatun Bey ile Rakım Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nun eğitim, askeriye, ekonomi, hukuk gibi gündelik hayatı doğrudan belirleyen alanlarda köklü reformlar yapmasının ardından ortaya çıkan “yeni insan tipi”ne odaklanıyor. Özenti batılı Felatun “Bey” ile bilge doğulu Rakım “Efendi” üzerinden yanlış batılılaşmayı gözler önüne seren kitap, Türk edebiyatındaki kırılmayı ve Tanzimat dönemini anlamak isteyen herkes için iyi bir kaynak. 

Bir başucu kitabı

İlk kez 1875’te okurla buluşan Felatun Bey ile Rakım Efendi, geç dönem Osmanlı toplum yapısındaki dönüşüm, kapitalistleşme, çalışma hayatı, kölelik, Müslüman ve gayrimüslim, kadın ve erkek ilişkileri gibi konuları edebi şekilde anlatırken sosyal bilimlerin pek çok disiplinini ilgilendiren konuları yorumlamasıyla araştırmacılar için de bir baş ucu kitabı oluyor. Romanın iki kahramanı Felatun Bey ve Rakım Efendi, Ahmet Mithat’ın ilerleyen yıllarda başka metinlerinde de kullanacağı, bir bakıma edebiyatımızda yeniden icat ettiği “zıtlık” yapısının ilk örneklerinden.

Tanzimat döneminin en önemli ve en popüler yazarlarından olan, edebiyattan bilime farklı konularda yüzlerce kitap yazan Ahmet Mithat Efendi'nin birçok yazara ilham kaynağı olan bu büyük eseri, günümüzde de hâlâ aynı keyifle okunuyor. 

Felatun Bey ile Rakım Efendi, yazıldığı günkü gibi orijinal metniyle ve açıklamalı notlarıyla Can Yayınları’nda. Kitap ayrıca günümüz Türkçesiyle de basıldı

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