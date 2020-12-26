Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kitap | Fotoğraflar ve Haberleriyle İstanbul Hafızası kitabı yayında

İBB Kültür Daire Başkanlığı Basın Yayın Müdürlüğünce şehrin sosyokültürel hayatına ve görsel hafızasına katkı sunan, “Fotoğraflar ve Haberleriyle İstanbul Hafızası” isimli kitap yayınlandı

26 Aralık 2020 Cumartesi 11:02
Kitap | Fotoğraflar ve Haberleriyle İstanbul Hafızası kitabı yayında

 Fotoğraflar ve Haberleriyle İstanbul Hafızası kitabı yayında

İBB Kültür Daire Başkanlığı Basın Yayın Müdürlüğünce şehrin sosyokültürel hayatına ve görsel hafızasına katkı sunan, “Fotoğraflar ve Haberleriyle İstanbul Hafızası” isimli kitap yayınlandı

İki ciltten oluşan kitap, Cumhuriyet’in ilk yıllarından İkinci Dünya Savaşı’nın bitimine kadar geçen yirmi yıllık süreçte, her bakımdan çehresi başkalaşan eski başkent İstanbul’un geçirdiği değişimlere tanıklık ediyor.

 

Dönemin İstanbul’una ait toplumsal olaylar ve mekanlar fotoğraf ve haber metinleriyle anlatıyor.

Cumhuriyet’in ilânının ardından uygulanmaya başlanan değişimin vatandaş üzerinde bıraktığı etki ve izlere dair ilginç veriler sunan kitap, İstanbul’da yaşanan toplumsal olayları, şehrin önemli karakterleri, eğlence mekanlarını, bir bölümü kaybolan meslekleri ve mimari eserleri fotoğraf ve haber metinleriyle de anlatıyor.

O yıllarda yayımlanan gazete ve dergiler için fotoğraflar çeken usta foto muhabirleri Hilmi Şahenk, Namık Görgüç, Cemal Göral, Ali Ersan, Faik Şenol Selahattin Giz ve Jean Weinberg’in kitapta yer alan fotoğrafları, toplumsal değişimlere dair, yoruma ve analize açık önemli birer belge değeri taşıyor.

Uygarlığın Ayak İzleri | Kitap | Krallar ve Tanrılar
Uygarlığın Ayak İzleri | Kitap | Krallar ve Tanrılar
Kitap | Netaş, 53. yılı | ABD’den Çin’e kadar tüm dünyaya yazılım ihraç ediyor
Kitap | Netaş, 53. yılı | ABD’den Çin’e kadar tüm dünyaya yazılım ihraç ediyor
Kitap | Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor
Kitap | Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor
British Council’la 80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye | Kitap
British Council’la 80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye | Kitap
Kitap | Yayıncılık sektörü için bir başucu kitabı | Editör ne iş yapar?
Kitap | Yayıncılık sektörü için bir başucu kitabı | Editör ne iş yapar?
Furkan Bayraktar | Kitap | 3'ncü kitap müjdesi geldi
Furkan Bayraktar | Kitap | 3'ncü kitap müjdesi geldi
Kitap | Türkiye’de Gönüllülük, Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar
Kitap | Türkiye’de Gönüllülük, Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar
Kitap | Dünyaca ünlü yazardan stres konusunda çığır açan kitap
Kitap | Dünyaca ünlü yazardan stres konusunda çığır açan kitap
Son Güncelleme: 26.12.2020 11:07
Anahtar Kelimeler:
KitapİBB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tılsımlı köpek Momo | Kitap
Tılsımlı köpek Momo | Kitap
Uygarlığın Ayak İzleri | Kitap | Krallar ve Tanrılar
Uygarlığın Ayak İzleri | Kitap | Krallar ve Tanrılar
Kitap | Netaş, 53. yılı | ABD’den Çin’e kadar tüm dünyaya yazılım ihraç ediyor
Kitap | Netaş, 53. yılı | ABD’den Çin’e kadar tüm dünyaya yazılım ihraç ediyor
Kitap | Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor
Kitap | Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor
British Council’la 80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye | Kitap
British Council’la 80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye | Kitap
Kitap | Yayıncılık sektörü için bir başucu kitabı | Editör ne iş yapar?
Kitap | Yayıncılık sektörü için bir başucu kitabı | Editör ne iş yapar?
Furkan Bayraktar | Kitap | 3'ncü kitap müjdesi geldi
Furkan Bayraktar | Kitap | 3'ncü kitap müjdesi geldi
Kitap | Türkiye’de Gönüllülük, Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar
Kitap | Türkiye’de Gönüllülük, Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar
Kitap | Dünyaca ünlü yazardan stres konusunda çığır açan kitap
Kitap | Dünyaca ünlü yazardan stres konusunda çığır açan kitap
Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri | Kitap
Anadolu Mutfağımızın Lezzetli ve Sağlıklı Reçeteleri | Kitap

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim