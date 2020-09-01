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Kitap | Güzin Öztürk’ün ödüllü romanı okurlarla buluştu

Güzin Öztürk'ün, 2018 Tudem Edebiyat Ödülleri'nde dereceye giren eseri Kar Kurdu ve Canavar, Tudem Edebiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.

01 Eylül 2020 Salı 15:37
Kitap | Güzin Öztürk’ün ödüllü romanı okurlarla buluştu


Güzin Öztürk’ün ödüllü romanı okurlarla buluştu


Duyarlı kalemiyle her kitabında adından söz ettirmeyi başaran Güzin Öztürk'ün, 2018 Tudem Edebiyat Ödülleri'nde dereceye giren eseri Kar Kurdu ve Canavar, Tudem Edebiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Roman, çocukların dünyası için son derece ''hassas'' sayılabilecek bir konuyu, küçük bir kızın, ailesini bir araya getirme çabasını zarif ve incelikli bir üslupla ele alıyor.

Duygu yüklü hikâyesinin satır aralarında, kız çocuklarının okuması ve kadınların meslek edinmesi gibi önemli toplumsal hak ve özgürlüklere temas eden yazar; canavarların olmadığı, şiddetten arındırılmış bir dünya için herkesi sevginin mucizesine inanmaya çağırıyor.

Mizgin'in sevgi ve iyilik dolu yaşamı, evlerine yerleşen davetsiz bir Canavar yüzünden altüst olur. Geceleri ansızın beliren ve ''sakarlığı'' yüzünden her yeri darmadağın eden bu Canavar'ın elleri mor çiçeklerle bezeli, kalbi ise taştandır. Sevmekten aciz bu sarsak Canavar'ın yarattığı tahribat yetmezmiş gibi, köye inen bir Kar Kurdu'nun izini sürmek için epeydir eve uğramayan babasının eksikliği, Mizgin'i bambaşka bir gerçekliğe sürükler. Ruhunda kopan fırtınaları bertaraf etmeye çalışırken bedeni zayıf düşen Mizgin, teselliyi düşlerinde bulur. Hayal dünyasında Kar Kurdu ile Canavar'ı karşı karşıya getiren küçük kız, çok geçmeden kimin av kimin avcı olduğunu sorgulamaya başlar. Gerçekte uzak durulması gereken Canavar kimdir? Köyün tavuklarına dadanan Kar Kurdu mu, yoksa Mizgin'lerin evini mesken tutan zalim canavar mı?

Sevginin değiştirici gücünü, dokunaklı bir hikâye aracılığıyla anlatan Kar Kurdu ve Canavar, ne pahasına olursa olsun inandığımız gerçeklerden vazgeçmememiz gerektiğini savunuyor.

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