Kitap | Halkın Fermanı | Balkan Savaşları'nda Hint Müslüman Tıp Heyeti



Halkın Fermanı kitabında Burak Akçapar, Osmanlı İmparatorluğu’na yardım amacıyla gelen Mukhtar Ahmed Ansari önderliğindeki Hint Tıp Heyeti’nin gönderilmesinde rol oynayan tarihi dinamiklere, heyetin yerel siyasi ve bürokratik kadrolarla etkileşimlerine ve savaş sırasında fedakârca yaptığı çalışmalara odaklanıyor.

Çalışmanın ana konusunu oluşturan Tıp Heyeti’nin izleklerini Akçapar, aynı dönemde Delhi’deki Comrade dergisinde Ansari’nin Osmanlı Türkiye’sinde geçirdiği günlük faaliyetlerini ayrıntılarıyla anlattığı mektuplarda bulmuş. Hint Müslümanlarının Halife Sultan olarak kabul ettikleri Osmanlı padişahına bağlılığı Akçapar tarafından Panislamizm tartışması çerçevesinde incelenirken, yayımlanan mektuplar bir dönem anlatısı olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemindeki siyasi, ekonomik, toplumsal ve diğer devletlerle olan ilişkilerine dair ilginç ipuçları sunuyor.

Kitapta Comrade tarafından yüzyıl önce basılmış mektupların tam örneklerinin ilk kez yayımlanan bir antolojisini de yer alıyor. Mektuplar Ansari ve meslektaşlarının özgün sesini, Ansari’nin ayakta kalmış tek Müslüman devlete yardım eden Hint Müslümanlarının sahadaki temsilcileri olarak yaşadıklarına dair günlüğünü içeriyor.

Burak Akçapar, Türk büyükelçi, akademisyen ve köşe yazarıdır. Mayıs 2021 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti İspanya Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır.

Künye Bilgisi:

HALKIN FERMANI: BALKAN SAVAŞLARI’NDA HİNT MÜSLÜMAN TIP HEYETİ

Yazan: Burak Akçapar

Çeviren: Ayşen Gür

Yayın tarihi: Mart 2022

ISBN: 978-625-8022-07-7

Barkod: 9786258022077

Ürün Sırası: 270

Ana Kategori: Tarih

Ebat: 16,5 x 24 cm

Kapak Türü: Karton Kapak

KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI HAKKINDA

Koç Üniversitesi’nin “mükemmellik merkezi” olma hedefinin barındırdığı öncülük arzusunu benimseyen Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), yayımladığı kitapları, kendi alanlarının en ileri bilgisini sunacak başlıklar arasından seçiyor.

Burasının Bilgisi dizisinde, bu coğrafya hakkında ve/veya bu coğrafyadan (geniş anlamıyla Ortadoğu) araştırmacılar tarafından yazılmış kitaplar yer alıyor. Literatüre ciddi katkı sağlayan, paradigmaları sorgulayan ya da değiştiren, daha önce kullanılmamış bulguları ya da uygulanmamış analiz yönetimlerini benimseyen önemli çalışmalar bunlar. Tarih, sanat tarihi, siyaset, sosyoloji, arkeoloji, cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar alanlarında yapılmış araştırmalar öne çıkıyor.

Uçbeyleri dizisi genel okuru hedefleyen, her alt dizide o alanda bildiklerimizin sınırını ortaya koyan (“state-of-the-art”) ya da o sınırı ileri taşıyan, iyi yazılmış, ilginç ve ufuk açıcı kitaplardan oluşuyor. Pozitif bilimler, beşeri bilimler, sosyal bilimler, edebiyat kuramı, sanat, hukuk, tıp, etik gibi alanlar bu dizinin kapsamına giriyor.



Maddiyat dizisiyse Uçbeyleri’nin yaklaşımını finans, ekonomi, işletme, inovasyon, girişimcilik alanlarına uyguluyor.



Tefrika dizisi de, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projenin ürünü. Bu proje kapsamında, 1831-1928 yılları arasındaki dönemde, çeşitli süreli yayınlarda bulunan roman tefrikaları tespit edildi. Yaklaşık dört yıl süren taramalarda Türk edebiyatı tarihlerinde, antolojilerinde adı geçmeyen pek çok yazar ortaya çıkarıldı. Ayrıca, Türk edebiyatının önde gelen yazarlarının gazete ve dergi sayfalarında unutulan yapıtlarına da ulaşıldı.



KÜY kitapları; radikal demokrasi yaklaşımını, çağdaş sanat dünyasının sorunlarını, mülkiyetsiz yapıp yapamayacağımızı, hayvanlarla insanların ortaklaşa yaşadığı bir toplumun temel ilkelerini, uygarlık dediğimiz şey yıkılırsa sıfırdan nasıl başlayabileceğimizi, küresel ısınmanın arz dengesini, toplumsal adaletin nasıl kurulması gerektiğini, genç olma takıntımızın sonuçlarını, acının tarihini, insanlığı nasıl bir genetik geleceğin beklediğini sorguluyor. Her yıl artan başlık sayısıyla KÜY, hem akademik yayıncılığın, hem de entelektüel dünyamızın boşluklarını en etkili şekilde doldurmaya çalışıyor.