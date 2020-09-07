Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Kitap | Hiroşima'nın hikâyesi

Nakazawa'nın 25 dile çevrilen ve dünya çapında övgüyle karşılanan bu hüzünlü öyküsü, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birini unutmuyor ve unutturmuyor.

07 Eylül 2020 Pazartesi 20:14
Kitap | Hiroşima'nın hikâyesi

Kitap | Hiroşima'nın hikâyesi

Ünlü manga ustası Keiji Nakazawa tarafından yaratılan ve atom bombasının etkilerine dair tarihsel bir belge niteliği taşıyan ''Yalınayak Gen'' serisinin uzun yıllardır Türki okurlar tarafından merakla beklenen yedinci cildi, Kemikler Toza Dönüşürken tarihe tanıklık ettirmeye devam ediyor.


İkinci Dünya Savaşı'nda önemli bir dönüm noktası olan Hiroşima'nın bombalanmasını ve atom bombası ertesinde yaşananları küçük bir çocuğun gözünden aktaran bu gerçekçi manga, otobiyografik özellikler taşımasının yanı sıra savaşın trajedisini, yaşanan acıları ve her şeye rağmen dayanışmanın önemini vurguluyor.

Nakazawa'nın 25 dile çevrilen ve dünya çapında övgüyle karşılanan bu hüzünlü öyküsü, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birini unutmuyor ve unutturmuyor.


Serinin yedinci halkasında Gen, atom bombası kurbanlarının anısına sahip çıkacak ve buna sebep olanlardan hesap soracak kadar büyümüştür. Gen, kendisine ve yetim arkadaşlarına kol kanat geren gözü pek gazetecinin bombardıman hakkında kaleme aldıklarını yayımlama cesareti gösterecek bir basımcı arayışındadır. Bu uğurda her kapıyı çalan ve tüm sınırları zorlayan Gen ve

Ryuta, ne yapıp edip kitabın basılmasını ve dağıtılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaktır. Ne var ki, bu girişimleri Amerikan ordusunun sansürcü politikasına takılıp, ikiliye zorlu ve kabullenmesi güç bir dersle baş başa bırakacaktır. Tam da bu hareketli gelişmelerin yaşandığı dönemde, Gen'in erkek kardeşi Koji, annelerini ölüm döşeğinde görmek için eve geri dönecektir…

Savaşın masum insanlara yaşattığı acıları birinci elden belgeleyen ''Yalınayak Gen'' efsanesinin yedinci kitabı Kemikler Toza Dönüşürken, Gen ve arkadaşlarının olağanüstü dayanışmasını gösterirken, can acıtıyor olsa dahi gerçeklerle yüzleşmenin insan ruhunu nasıl da iyileştirdiğine işaret ediyor.

Yasak Kütüphanenin Sırları Çözülüyor
Yasak Kütüphanenin Sırları Çözülüyor
Kitap | Ölü Dilde Bir Hayalperest | Bu hayatı nasıl yaşamalıyız?
Kitap | Ölü Dilde Bir Hayalperest | Bu hayatı nasıl yaşamalıyız?
Kitap | Kültür ve Anarşi 150 yıl sonra ilk kez Türkçe’de
Kitap | Kültür ve Anarşi 150 yıl sonra ilk kez Türkçe’de
Kitap | Güzin Öztürk’ün ödüllü romanı okurlarla buluştu
Kitap | Güzin Öztürk’ün ödüllü romanı okurlarla buluştu
Masal kitabından tecavüz çıktı, yazarı özür diledi
Masal kitabından tecavüz çıktı, yazarı özür diledi
Tefrika Yayınları Türk Edebiyatı'nın ünlü isimlerini minik okurlarla buluşturuyor
Tefrika Yayınları Türk Edebiyatı'nın ünlü isimlerini minik okurlarla buluşturuyor
Midhat Paşa | Karanlıktan Doğan Aydınlık | Kitap
Midhat Paşa | Karanlıktan Doğan Aydınlık | Kitap
Kitap | Modern Felsefenin Karanlık Tarihi’ne yolculuk
Kitap | Modern Felsefenin Karanlık Tarihi’ne yolculuk
Anahtar Kelimeler:
Kitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitap | Ölü Dilde Bir Hayalperest | Bu hayatı nasıl yaşamalıyız?
Kitap | Ölü Dilde Bir Hayalperest | Bu hayatı nasıl yaşamalıyız?
Kitap | Kültür ve Anarşi 150 yıl sonra ilk kez Türkçe’de
Kitap | Kültür ve Anarşi 150 yıl sonra ilk kez Türkçe’de
Kitap | Güzin Öztürk’ün ödüllü romanı okurlarla buluştu
Kitap | Güzin Öztürk’ün ödüllü romanı okurlarla buluştu
Ortaokulda başarının yeni adı |3 Boyut
Ortaokulda başarının yeni adı |3 Boyut
Tefrika Yayınları Türk Edebiyatı'nın ünlü isimlerini minik okurlarla buluşturuyor
Tefrika Yayınları Türk Edebiyatı'nın ünlü isimlerini minik okurlarla buluşturuyor
Midhat Paşa | Karanlıktan Doğan Aydınlık | Kitap
Midhat Paşa | Karanlıktan Doğan Aydınlık | Kitap
D&R’dan yine bir ilk | Online imza günleri başladı
D&R’dan yine bir ilk | Online imza günleri başladı
Kitap | Modern Felsefenin Karanlık Tarihi’ne yolculuk
Kitap | Modern Felsefenin Karanlık Tarihi’ne yolculuk
Ruhunu Giydir | Hayatına yenilik katmak için | Kitap
Ruhunu Giydir | Hayatına yenilik katmak için | Kitap
Sanat Neye Yarar? | Türkçe’de ilk kez VBKY’de | Kitap
Sanat Neye Yarar? | Türkçe’de ilk kez VBKY’de | Kitap

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim