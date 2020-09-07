Kitap | Hiroşima'nın hikâyesi

Ünlü manga ustası Keiji Nakazawa tarafından yaratılan ve atom bombasının etkilerine dair tarihsel bir belge niteliği taşıyan ''Yalınayak Gen'' serisinin uzun yıllardır Türki okurlar tarafından merakla beklenen yedinci cildi, Kemikler Toza Dönüşürken tarihe tanıklık ettirmeye devam ediyor.



İkinci Dünya Savaşı'nda önemli bir dönüm noktası olan Hiroşima'nın bombalanmasını ve atom bombası ertesinde yaşananları küçük bir çocuğun gözünden aktaran bu gerçekçi manga, otobiyografik özellikler taşımasının yanı sıra savaşın trajedisini, yaşanan acıları ve her şeye rağmen dayanışmanın önemini vurguluyor.



Serinin yedinci halkasında Gen, atom bombası kurbanlarının anısına sahip çıkacak ve buna sebep olanlardan hesap soracak kadar büyümüştür. Gen, kendisine ve yetim arkadaşlarına kol kanat geren gözü pek gazetecinin bombardıman hakkında kaleme aldıklarını yayımlama cesareti gösterecek bir basımcı arayışındadır. Bu uğurda her kapıyı çalan ve tüm sınırları zorlayan Gen ve

Ryuta, ne yapıp edip kitabın basılmasını ve dağıtılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaktır. Ne var ki, bu girişimleri Amerikan ordusunun sansürcü politikasına takılıp, ikiliye zorlu ve kabullenmesi güç bir dersle baş başa bırakacaktır. Tam da bu hareketli gelişmelerin yaşandığı dönemde, Gen'in erkek kardeşi Koji, annelerini ölüm döşeğinde görmek için eve geri dönecektir…

Savaşın masum insanlara yaşattığı acıları birinci elden belgeleyen ''Yalınayak Gen'' efsanesinin yedinci kitabı Kemikler Toza Dönüşürken, Gen ve arkadaşlarının olağanüstü dayanışmasını gösterirken, can acıtıyor olsa dahi gerçeklerle yüzleşmenin insan ruhunu nasıl da iyileştirdiğine işaret ediyor.