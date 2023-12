Kitap | Japon Edebiyatının Zevki ilk kez Türkçede

Japon Edebiyatının Zevki ilk kez Türkçede

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) edebiyat kitaplığı genişliyor. Amerikalı tarihçi ve Japon bilimci Donald Keene’in yazdığı “Japon Edebiyatının Zevki” yayımlandı.

Naoki Yamamoto ve Sevde Öztürk’ün çevirisini üstlendiği eser, yazarın 1986 ve 1987 yıllarında gerçekleştirdiği Japon edebiyatı ve tiyatrosu konulu beş konferans serisinin derlenmesi neticesinde ortaya çıktı. Kitapta, on yedinci yüzyıl sanatçısı Tawaraya Sotatsu ve ressam Chojiro ile on sekizinci yüzyıl ressamı Minamoto no Nobuyoshi’nin illüstrasyonlarına da yer veriliyor.

Batı’nın ve Doğu’nun estetik anlayışlarındaki farklılıklar ortaya konuyor

Japon kültürünün zengin dokusunu keşfetmek isteyen okurlar için Türkçede ilk kez yayımlanan kitapta yazar Keene, Japon kültürünün derinliklerine inerek edebiyat, tiyatro ve daha birçok alandaki incelikleri ustaca işliyor. Keene'in benzersiz bakış açısı, okurlara Japon kültürüne doğru heyecan verici bir yolculuk vadederken, Japon kültürünün eşsiz öğelerini keşfetmelerine olanak tanıyor.

Japon estetik idealinin dört ana özellik; ima, düzensizlik, basitlik ve bozulabilirlik üzerinden okunduğu kitap, “Japon Estetiği”, “Japon Şiirleri”, “Japon Şiirinin Kullanım Alanları”, “Japon Kurgusu” ve “Japon Tiyatrosu” başlıklı beş bölümden oluşuyor. “Japon Edebiyatının Zevki”, kültürler arası bir köprü kurarak Japon edebiyatının gizemli dünyasını anlamak isteyenler için bir başvuru niteliği taşıyor. VakıfBank Kültür Yayınları aracılığıyla raflarda yerini alan eser, okurları Japon kültürünün büyülü atmosferine davet ediyor.

Kitaptan

“Belki de kiraz çiçeklerinin en büyük cazibesi, kendilerine has güzellikleri değil, çabuk bozulabilmeleridir: erik çiçekleri bir ay kadar dallarda kalır ve diğer meyve ağaçları en az bir hafta boyunca çiçek açar, ancak kiraz çiçekleri normalde üç günlük kısa bir çiçeklenmeden sonra dökülür, bu da sayısız şairin ağıt yakma fırsatı bulduğu bir olgudur. Süs kiraz ağaçları yenilebilir meyve üretmez ve yaz sonunda altlarından geçerken şemsiye taşımayı gerektirecek kadar çok tırtıl ve diğer nahoş böcekleri çekerler; ancak Japonlar üç günlük ihtişamları için bu ağaçları mümkün olan her yere mutlulukla dikerler.”

Donald Keene

1922, Amerika doğumlu Donald Keene; akademisyen, tarihçi, yazar ve Japon edebiyatı çevirmeni. 50 yılı aşkın bir süre boyunca Columbia Üniversitesi Japon Edebiyatı Bölümü’nde ders verdi. İngilizce ve Japoncada yazdığı 60’a yakın eserle Japon Kültürü çalışmalarının en önde gelen ismi olan Keene, 2011 yılında emekli olduktan sonra Japonya’ya taşınıp Japon vatandaşlığına geçti. 2019 yılında Tokyo’da hayata veda etti. Başlıca eserleri; Modern Japanese Literature: An Anthology, 1956, Travelers of a Hundred Ages: The Japanese As Revealed Through 1,000 Years of Diaries, 1989, Seeds in the Heart: Japanese Literature from Earliest Times to the Late Sixteenth Century, 1993.

Naoki Yamamoto

1989 yılında Japonya’nın Okayama şehrinde doğan Dr. Naoki Qayyim Yamamoto, Doshisha Üniversitesi’nde Hristiyanlık eğitimi aldı. Şu anda Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Osmanlı’da tasavvuf ile Asya medeniyetinde İslam tarihi ve düşüncesi üzerine ders

vermektedir.

Sevde Öztürk

1995 senesinde Tokat Niksar’da doğdu. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İlahiyat Fakültesi’nden Onur öğrencisi olarak mezun oldu. 2018-2021 yılları arasında İbn Haldun Üniversitesi’nde din sosyolojisi alanında master eğitimini tamamladı. 2020

yılında danışman hocasıyla Türkiye’de Asya çalışmaları için Sakura merkezini kurdu. Şu anda İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora öğrencisidir.

KÜNYE

Yayınevi: VBKY

Kitabın adı: Japon Edebiyatının Zevki

Kategori: Edebiyat

Yazar: Donald Keene

Çeviri: Dr. Naoki Yamamoto - Sevde Öztürk

Proje Editörü: Halid Metin Yolcu

Editör: Prof. Dr. Ali Merthan Dündar

Sayfa sayısı: 136