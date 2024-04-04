Kitap | Labofem| Bitkilerle İyi Geçinme Rehberi

Bitkilere ilgi duyuyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? “Kaktüsü bile öldürürüm ben!” diyenlerden misiniz? Öyleyse bu kitap tam size göre. Bitki uzmanı Fem Güçlütürk’ün kaleme aldığı, Mundi’den çıkan Labofem: Bitkilerle İyi Geçinme Rehberi, bitkileri seven ve sevmek isteyenlere oldukça pratik çözümler sunan bir baş ucu kitabı.

Bitkiler dünyasının önde gelen isimlerinden; BeIN, YouTube, Neoskola gibi mecralarda bitki bakımı dersleri anlatan, atölyeler düzenleyen Fem Güçlütürk’ün kaleme aldığı Labofem: Bitkilerle İyi Geçinme Rehberi, bitkileri seven ve sevmek isteyenlerin yardımına koşuyor. Mundi’den çıkan kitapta, özellikle saksı bitkileriyle ilgili birçok tüyo yer alıyor. Labofem: Bitkilerle İyi Geçinme Rehberi’nde hangi bitkiye nasıl bakılmalı, hangi besin verilmeli, nasıl toprak kullanılmalı, en sık karşılaşılan sorunlar neler gibi birçok soruya yönelik pratik çözüm önerisi bulmak mümkün. Üstelik bu bilgiler, bir fotoğraf sanatçısı olan Güçlütürk’ün çektiği etkileyici fotoğraflarla desteklenerek bol görselli, renkli, eskimeyecek bir kaynak niteliğinde okuyucuyla buluşuyor.

Kurumsal hayattan doğaya dönüş

yıllarca içinde bulunduğu kurumsal hayatı bırakıp doğaya dönen bir bitki uzmanı, Labofem markasının kurucusu. Muğla'nın Gökova bölgesinde bir köyde doğayı merkezine alan bir yaşam sürüyor. “Şehirli” insanın doğayla ilişkisini ilk elden bilen biri olarak, kitapta bitki yetiştirirken karşılaşılabilecek sorunlara yönelik somut öneriler getiriyor. Özellikle evde bakılan saksı bitkileri için gerçek bir rehber sunuyor.

“Ne zaman ki hayatımıza yeni ithal bitkiler, boy boy kaktüsler, saksılar ve sosyal medyada içinde #jungle etiketi geçen gönderiler, baktıkça ağzımızın suyunun aktığı bitki dolu evlerden dekorasyon fikirleri girdi, işte o zaman durum ciddiye bindi! Sukulentler, tropikal, subtropikal bitkiler, akıllı saksılar, askılı saksılar, süpermarketlerin kasa yanında karşımıza çıkan renkli poşetler içinde çeşit çeşit torflar, topraklar, hangisini ne zaman ve niye kullanacağımız endişesiyle seçmeye çalıştığımız besinler derken kafalar iyice karıştı. Herkes kendine göre bir toprak karışımı önerdi. Birçoğu hezimetle sonuçlandı,” diyen Güçlütürk, kitabını şöyle anlatıyor:

“Bu kitapta, ‘Bitkilerinizle konuşun, çakranızı temizleyin, doğayla bütünleşin,’ gibi muğlak kişisel gelişim ifadeleri yerine, aldığım aile ve okul eğitimi gereği bünyeme işlemiş daha nokta atışı, daha teknik tavsiyeler, kişisel merakımla araştırmalarımın ve yıllara dayalı tecrübelerimle harmanlanmış bitki bakımının ipuçlarını bulacaksınız.”

Labofem: Bitkilerle İyi Geçinme Rehberi hem yeni başlayanlar hem de bitki bakımında yol almış olanlar için Güçlütürk’ün tecrübe ve tavsiyeleriyle şekillendirdiği gerçek bir rehber…