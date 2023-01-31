Kitap | Nazım Sinan Odabaşı | Gelişme Hakkı

Akademisyen ve hukukçu Nazım Sinan Odabaşı’nın ‘Kuzey-Güney Çelişkileri ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Gelişme Hakkı’ kitabı İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından yayımlandı. Odabaşı’nın doktora tezine dayanan kitap, iktisadi kalkınmadan sürdürülebilir gelişmeye evrilen içeriğiyle bir insan hakkı olarak ‘gelişme hakkı’nı konu alıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, akademisyen ve hukukçu Nazım Sinan Odabaşı’nın “Kuzey-Güney Çelişkileri ve Sürdürülebilirlik Ekseninde Gelişme Hakkı” adlı kitabını okuyucu ile buluşturdu. İktisadi kalkınmadan sürdürülebilir gelişmeye evrilen içeriğiyle bir insan hakkı olarak “gelişme hakkı”nı ele alan kitap, kalkınma, gelişme ve sürdürülebilirlik üzerine güncel tartışmaları merak eden okurlar için bir rehber niteliğinde.

Günümüzde kalkınma ya da gelişme terimleri, artık “sürdürülebilir” sıfatıyla yan yana kullanılıyor. Açlığın ve yoksulluğun sona ermesi, dünya halklarının ayrımcılığa uğramaksızın, sosyal ve kültürel aidiyetlerini koruyarak ekonomik ve sosyal yaşama katılabilmesi, çevresel bozulmanın düzeltilmesi, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin önlenmesi gibi pek çok zorlu mesele, sürdürülebilirlik ilkesine uygun şekilde ulusal ve uluslararası platformların öncelikli gündemi haline geldi.

Akademisyen ve hukukçu Odabaşı’nın doktora tezine dayanan kitabı da “gelişme hakkı”nı sürdürülebilirlik bağlamında ele alıyor. Odabaşı, kitabında “gelişme hakkı”nın küresel ekonomi ve siyasette değişen güç dengeleri, ülkeler arasındaki gerginlikler, ekonomik istikrarsızlıklar, yoksulluk sorunu ve iklim değişikliği gibi kronikleşmiş birçok meselenin çözümünde ilerleme sağlanmasında, aydınlatıcı ve yol gösterici bir işlevi olabileceğini savunuyor.

Kitapta “gelişme hakkı” gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler ya da bir başka deyişle “Kuzey” ile “Güney” arasındaki çelişkiler ekseninde ele alınıyor. Kitabın birinci bölümünde gelişme hakkının tarihsel süreç içerisinde kalkınma kavramından bugünkü anlamına evrilişi, ikinci bölümünde sürdürülebilir gelişme ve uluslararası kuruluşların ajandaları, üçüncü bölümünde ise gelişme sürecine ilişkin dünyadan “en iyi uygulamalar” üzerinde duruluyor.

NAZIM SİNAN ODABAŞI KİMDİR?

Nazım Sinan Odabaşı ilk ve ortaöğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Hukuk lisans derecesini Marmara Üniversitesi’nden, İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisans ve Kamu Hukuku alanında doktora derecelerini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden aldı. Uzun yıllar, İstanbul’da düzenlenen film ve müzik festivallerinde mihmandar, çevirmen, söyleşi moderatörü ve koordinatör olarak çalıştı, bir süre spor spikerliği yaptı ve çeşitli medya organlarında sporun kültürel, politik ve ekonomik bağlamları üzerine yazılar kaleme aldı. Halen Altınbaş Üniversitesi’nde Milletlerarası Kamu Hukuku kürsüsünde görev yapmaktadır. Yayınları arasında Sosyalist Küba’da Haklar Üzerine Notlar, (Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri II içinde, ed. Y. Bürkev vd., İstanbul: Nota Bene, 2011) sayılabilir. Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi, Özerklik’in editörlerindendir (F. Özlüer, I. Özkaya Özlüer ve T. Şirin’le birlikte, Ankara: Phoenix, 2013). Mike O’Mahony’nin yazdığı Sergey Ayzenştayn’ı (İstanbul: Runik Kitap, 2021) Türkçe’ye çevirmiştir.