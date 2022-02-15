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Kitap | Okumak Güzeldir'de iki haftada 17 bin kayıt

Eyüpsultan Belediyesi’nin, bu yıl 3.’sünü düzenlediği Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışması’na kitap severler yoğun ilgi gösteriyor.

15 Şubat 2022 Salı 02:52
Kitap | Okumak Güzeldir'de iki haftada 17 bin kayıt

Kitap | Okumak Güzeldir'de iki haftada 17 bin kayıt

Bu yıl İstiklal Harbi Zaferi’nin 100. yılına özel olarak gerçekleştirilen, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya iki haftada 17 bin başvuru yapıldı.

YARIŞMA TÜRKİYE GENELİNDE DÜZENLENİYOR

Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada kitap severler Eyüpsultan Belediyesi tarafından belirlenen Türk Edebiyat dünyasının önemli eserleri arasında yer alan Mithat Cemal Kuntay'ın “Üç İstanbul”, Falih Rıfkı Atay'ın “Zeytin Dağı”, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın “Sahnenin Dışındakiler”, Kemal Tahir'in “Yorgun Savaşçı”, Tarık Buğra’nın “Firavun İmanı” isimli 5 kitabı okuyacaklar.

Katılımların ücretsiz olduğu, yaş sınırlamasının bulunmadığı yarışma Eyüpsultan Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü 21.00 – 21.50 saatleri arasında yapılacak.

DERECEYE GİRENLERİ MUHTEŞEM ÖDÜLLER BEKLİYOR

Kaybedeni olmayan yarışmada birinciye 7 bin 500 TL ve dizüstü bilgisayar, ikinciye 5 bin TL ve tablet, üçüncüye 3 bin TL ve tablet, yarışmaya başvuran Eyüpsultanlılar arasında 1.’ye fotoğraf makinası, dereceye giren ilk 25’e 1.000 TL kitap hediye çeki, dereceye giren ilk 100 Eyüpsultanlı yarışmacıya 2 kişilik boğaz turu, dereceye giren ilk 150 kişiye ise Müze kartı verilecek.

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Kitap
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