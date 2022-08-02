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Kitap | Onkoloji tedavisi gören çocuklar için yemek tarifleri

İnsan vücudunun sağlıklı bir şekilde hayatta kalması ve devamlılığını sürdürebilmesi için beslenme önemlidir.

02 Ağustos 2022 Salı 16:44
Kitap | Onkoloji tedavisi gören çocuklar için yemek tarifleri

Kitap | Onkoloji tedavisi gören çocuklar için yemek tarifleri

Özellikle beslenmenin yeterliliği, hastalıklardan korunma ve iyileşme sürecini etkileyen önemli unsurlardan biridir. Onkoloji tedavisi gören çocuklar için doğru ve yeterli beslenme tedavi sürecinde çok önem taşıyor. Doğru beslenme ile hastalar, ilaçların yan etkilerini daha az hissederek tedavide önemli bir başarı yakalıyor. Bu doğru beslenmeye rehber olacak bilgilerin yer aldığı kitap , “Onkolojide Çocuk Beslenmesi ve Yemek Tarifleri”  Remzi Kitabevi etiketiyle tüm raflarda ve kitap satış noktalarda yerini aldı. Yazar Sibel Güngör,  Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji uzmanı Prof. Dr Fatih Erbey ve Elif Soydamal bilgileriyle çocuklara ve ebeveynlere önemli bir rehber oluyor. Kitap, onkoloji tedavisi gören çocuklar için ebeveynlere yol göstermeyi ve destek olmayı amaçlayan bilgilerle birlikte tedavilere ve yan etkilerine göre uygulanabilir yemek tariflerini de bir arada sunuyor.

 
 

Anahtar Kelimeler:
OnkolojiYemek Tarifleri
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