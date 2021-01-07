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Kitap | Son Kıta Avustralya | Diskdünya serisi 

Dünya çapında 100 milyonun üzerinde satan külliyatın yirmi ikinci halkası olan roman, "Sihirbazlar ve Kahramanlar" alt serisinin de altıncı serüveni.

07 Ocak 2021 Perşembe 06:22
Kitap | Son Kıta Avustralya | Diskdünya serisi 

Kitap | Son Kıta Avustralya | Diskdünya serisi 

Ölüm tek seferliktir ama kaçmak sonsuza dek sürer...Efsane yazar Sir Terry Pratchett'ın benzersiz yaratımı "Diskdünya" serisinin ilk kez Türkçeye çevrilen yeni kitabı Son Kıta, Avustralya'nın özgün coğrafyasını, tarihini ve kültürünü merkezine alan, zamanlararası bir yol hikâyesi.

Dünya çapında 100 milyonun üzerinde satan külliyatın yirmi ikinci halkası olan roman, "Sihirbazlar ve Kahramanlar" alt serisinin de altıncı serüveni.

Evrim, zamanda yolculuk, kabile kültleri, kadim mitler ve akılçelen gerçekler gibi derin mevzuları incelikli bir mizah anlayışıyla kalemine dolayan yazar, Son Kıta ile Disk'in en sevilen "zoraki" kahramanı Rincewind'i yeniden sahalara döndürüyor.

"Sıradışı davranışlar sihirbazlar için son derece sıradandır..."

Ankh-Morpork'tan binlerce kilometre uzakta, kızıl, kurak ve çetin bir diyarda, beline kadar toprağa gömülmüş talihsiz bir adam, kazdıkça kazıyor. Sadece, kazıyor. Bir zamanlar bir "sihirbazz" olduğu rivayet edilen bu adamın tek amacı biraz su bulmak ve mümkünse, yeni tehlikelerden kaçınmak... Evet; her zamanki gibi, kaderin ona biçtiği bir rol var: Hayli gönülsüz olsa da, dünyayı kurtarmak zorunda. Yine. Üstelik aynı sıralarda, o diyarın binlerce senelik mazisinde, hiç olmamış olması gereken şeyler gerçekleşiyor; zira bir grup pervasız sihirbaz küçük bir karıncanın üstüne basıp her şeyi yeniden başlatıyor...

Geçmişi, şimdiyi ve geleceği aynı anda yaşatarak zamanı alabildiğine esneten "dâhice" bir kurgudan beslenen bu parodik eser, okurlarını Diskdünya'nın kalbinden başlayıp efsanevi XXXX kıtasına uzanan fantastik ve absürt bir yolculuğa çıkarıyor.

Niran Elçi'nin pürüzsüz dili ve Delidolu'nun özenli baskısıyla Türkçede ilk kez yayımlanan Son Kıta; Avustralya'nın alametifarikalarını arkasına alarak, bu kültüre ilgi duyanlar için gayriresmî bir "yol haritası" çiziyor.

"Yaratıcılar tanrı değildir. Onlar mekânları yaratır, ki bu da hayli zor bir iştir. Tanrıları yaratanlar insanlardır. Ve bu, pek çok şeyi açıklar."

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