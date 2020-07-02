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Kitap | Stranger Things efsanesi çizgi romanlarla sürüyor | Diğer Taraf & Altı

Stranger Things evreninin derinliklerine dalmaya hazır mısınız?  Hawkins Laboratuvarı'ndan Baş Aşağı dünyasının derinliklerine;

02 Temmuz 2020 Perşembe 14:51
Kitap | Stranger Things efsanesi çizgi romanlarla sürüyor | Diğer Taraf & Altı

Kitap | Stranger Things efsanesi çizgi romanlarla sürüyor | Diğer Taraf & Altı

Stranger Things evreninin derinliklerine dalmaya hazır mısınız?  Hawkins Laboratuvarı'ndan Baş Aşağı dünyasının derinliklerine; Stranger Things'in dördüncü sezonundan önce bilmeniz gereken her şey bu sayfalarda gizli!

Duffer Kardeşler'in imzasını taşıyan Stranger Things'in ilk sezonunda her şey Will Byers'ın gizemli kayboluşuyla başlamıştı. Peki, arkadaşları ve ailesi her yerde onu ararken, birdenbire kendini gölge bir dünyada bulan Will'in başına neler geldi dersiniz? Stranger Things - Diğer Taraf dizinin ilk sezonunda Will'in Baş Aşağı dünyasında verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Jody Houser'ın kaleme aldığı hikâye Stefano Martino'nun çizimleriyle buluşuyor. 

Stranger Things - Altı'da ise Dr. Brenner'ın rakamla adlandırılan, isimsiz çocuklarından birinin macerasına ortak oluyoruz. Kendini Altı numara olarak, Hawkins Laboratuvarı'nda bulan Francine geleceği görebiliyor ve bu sebeple önce ailesi, sonra da Dr. Brenner tarafından kontrol altına alınmak isteniyor. Gittikçe daha rahatsız edici bir hâl alan öngörüleriyle boğuşan Francine ise sadece kendisininki için değil, diğer yetenekli çocukların özgürlüğü için de savaşmaya hazır. Yine Jody Houser'ın kaleme aldığı hikâye bu kez Edgar Salazar'ın çizimleriyle hayat buluyor.

"Eğer taytlardan ve pelerinlerden yoruldunuzsa Hawkins'e bir yolculuk edin, hayal kırıklığına uğramazsınız."

-Outright Geekery- 
 

"Eğer Stranger Things hayranıysanız, bunu kaçırmamalısınız. Eğer bir çizgi roman yazarı ya da çizeri olmak istiyorsanız işte size bu işin nasıl yapılacağını gösterecek bir eser."

-Monkeys Fighting Robots-

STRANGER THINGS - DİĞER TARAF

Yazar: Jody Houser

 Çeviren: Tuğçe Nida Gökırmak

Dizi / Tür: Dünya Edebiyatı / Kurgu / Çizgi Roman

Yayım Tarihi: Aralık 2019

Sayfa Sayısı: 96

Fiyat:  32,50TL (KDV’den muaftır.)

STRANGER THINGS - ALTI

Yazar: Jody Houser

 Çeviren: Tuğçe Nida Gökırmak

Dizi / Tür: Dünya Edebiyatı / Kurgu / Çizgi Roman

Yayım Tarihi: Mayıs 2020

Sayfa Sayısı: 96

Fiyat:  34,50TL (KDV’den muaftır.)
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