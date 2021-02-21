Kitap | Toksik Zihin | Düşünce özgürlüğü savaşının savunucusu

Kitap | Düşünce özgürlüğü savaşının savunucusu Toksik Zihin

Akıl ve düşünce özgürlüğünü savunmak için Dr. Gad Saad, kışkırtıcı bir kılavuz ve temel hakların korunması için bir savaş narası olarak Toksik Zihin’i kaleme aldı. Yılın en tartışılacak ve konuşulacak kitabına imza atan Saad, “Bulaşıcı Fikirler Sağduyuyu Nasıl Öldürüyor?” sorusunu yanıtladı.

Bireylerin istediğini düşünmesi asla önlenemezken ona sınır çizen yalnızca kişilerin zihinlerinin işleyişi ve hayal gücüdür. Düşünce ve aklın tüm kategorilerde bir sınıra bağlı olmadan özgürlüğü insan haklarına ilişkin bütün belgelerin en üst sırasında yer alıyor. Gerçeğe karşı açılmış bir savaşın ortasında olunduğunu belirten Dr. Gad Saad, bu savaş kazanılmazsa düşünce özgürlüğünün kaybedeceğini dile getiriyor. Batı’nın özgürlüğe, mantığa ve hakiki liberalizme bağlılığının politik doğruculuğun baskılayıcı güçleri tarafından tehdit altına alındığını ifade eden Saad, yeni kitabı Toksik Zihin ile bulaşıcı fikirlerin sağduyuyu nasıl öldürdüğünü anlatıyor.

“Düşünce patojenleri” olarak adlandırdığı, sağduyuyu ve rasyonel düşünceyi katleden kötü düşünceleri ortaya çıkarırken Saad; sosyal adalet için çaba gösterenlere hiçbir şeyin fikir ve vicdan özgürlüğü için savaşmaktan daha önemli olmadığını söylüyor. Saad sözlerine şu ifadelerle devam ediyor; “Büyük resmi görmekten aciz olanlar çağımızın bu cinnetinde suç ortağıdır. Aklın düşmanlarına karşı verilen bu savaşta zaman zaman hicve, istihzaya ve mizaha başvurmam sizi bu savaşın ciddiyeti hakkında yanıltmamalı.”

Toplumsal adaletin haksızlığından postmodernizmin çöküşüne, İslamofobiden özgürlük ve hakikat arayışına kadar pek çok konuya değinen kitabı Erkam Evlice çevirdi. Okuyan Us Yayınevi tarafından yayımlanan kitap, Türkiye’nin dört bir yayınındaki kitabevlerinde ve Okuyan Us Yayınevi’nin resmi online sitesinde 37,50 TL fiyatla satışta.