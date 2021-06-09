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Kitap | Toprağımızın kokusu | Filistin ve İsrail'in sesleri

Kenize Murat’ın Everest Yayınlarından çıkan Toprağımızın Kokusu Filistin ve İsrail’in Sesleri kitabı 2004 yılında yayınlandığından bu yana 5. Baskısını yaptı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 22:55
Kitap | Toprağımızın kokusu | Filistin ve İsrail'in sesleri

Kenize Murad koprağını kaybeden bir halkı anlatıyor


Nerede ise yıllardır devam eden Filistin İsrail çatışmalarına her perspektiften sivil bir gözle bakan Ortadoğu’da onbeş yıl gazetecilik yapmış Kenize Murat’ın Everest Yayınları arasında yerini alan Toprağımızın Kokusu Filistin ve İsrail’in Sesleri kitabı 2004 yılında yayınlandığından bu yana 5. Baskısını yapmış bulunuyor.

Filozof Spinoza’nın 'Önemli olan yargılamak değil anlamaktır' sözüyle başlayan kitap iki toplum arasındaki çatışmaları barışa olan inancı kamplardaki yaşamı intifadayı yerleşimleri vs.. sivil alan üzerinden kişilerle konuşarak aktarıyor. Filistin İsrail çatışmasını çok insani ve gündelik bir yaşam alanından büyük bir gazetecilik gayretiyle bizlere yansıtıyor.


Kitabın ilk baskısı 

Uluslararası ilişkiler sahasında her birimizin hesaba katamadığı ‘insan olma’ durumunu her kesimden insanların hayatlarına girerek onlarla konuşarak ruh durumlarını fikirlerini ve yaşadıkları tecrübeleri bizlere aktarıyor. 

Ayrıca yıllar süren çatışma ve gerginlik ortamında insanların etkilenen psikolojilerini bir türlü barış ve huzurun bu topraklara gelmeyişini orada yaşayanların sahip olduğu kanaatlerden yola çıkarak okuyucuyla paylaşıyor. Bu çatışmaların insan penceresinden bakılarak daha iyi anlaşılacağı bir eser Toprağımızın Kokusu. 

Kitabın sonuna Filistin-İsrail çatışmasında 1917’den başlayan bir kronoloji yerleştirilmiş. 

Kitabın yazıldığı yıllardan çok sonra bile olsa toplumda umut olan Oslo Anlaşmaları(1993) A,B,C,D Bölgeleri 2000 yılı 2. Camp David ve 2001 Taba Görüşmelerine ilişkin bilgiler kitabın sonunda yer alıyor. 

Gazze, Cenin kampları, Doğu Kudüs, Ramallah ve çevresi gibi çeşitli yerleri gezen her kesimden insanlara hayat hikayelerini ve burada yaşadıklarını anlattıran yazar, insanların hayatlarına taraf devletlerin perspektifinden değil farklı bir taraftan bakıyor. 

Filistin ve İsrail çatışmasında dünya kamuoyunun görmediği veya gözlemleyemediği insani dramları bizzat bu kahramanların dilinden aktarıyor. 

Soruna uluslararası ilişkiler perspektifinden veya devlerin çıkarlarından değil insan hikayelerinden bakması ile iyi bir gazetecilik örneği sergiliyor. Bu Filistin İsrail anlaşmazlığının dünya kamuoyunun gündemine bu insani bakış açısıyla gelmesi gerekiyor. Dünya kamuoyu orada yaşanan olaylarda, toprağını, ekinini, hayvanını, oğlunu, evini … vs… herşeyini kaybeden Filistinlileri görmeli ki, bu meselenin bir ulusun çığlığı olduğunu tam olarak anlayabilsin. 

Uluslararası çıkarlarda dile getirilenler insanların kalplerine işlemiyor, vicdanlarına hitap etmiyor ancak yazarın görüştüğü kadın, erkek, çocuk, genç hatta asker hikayeleri gündemimize onları insan varlığı ile sokuyor; vicdanımıza hitap ediyor. 

Okuyucuyu saran kitap, bu konuda yazılmış kitaplardan farklı bir yerde duruyor, yazar gazetecilik başarısı ile her kesimden her durumdan İsrail ve Filistinlilerle konuşuyor. Her iki taraftan insan hikayelerini dinliyor, görüşleri alıyor, dramlarını aktarıyor. 

Bu konuda yazılmış farklı bir kitap olarak M.Nedim Demirtaş’ın çevirisiyle okuyucuya sunuluyor. İlgilenen ve çatışma ortamında insan hikayeleri dinleyerek bölgedeki realiteyi anlamak isteyen kimselere tavsiye ederiz. 
 

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Son Güncelleme: 09.06.2021 23:56
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