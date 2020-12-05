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Kitap | Türkiye’de Gönüllülük, Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar

“Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar” isimli kitap, 2019 yılında yürütülen Türkiye’de Gönüllülük Araştırması sonuçlarından yola çıkarak gönüllülerin önündeki sorunlar ve bu sorunların çözüm yöntemlerine odaklanıyor.

05 Aralık 2020 Cumartesi 10:06
Kitap | Türkiye’de Gönüllülük, Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar

Kitap | Türkiye’de Gönüllülük, Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar


Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanan 5 Aralık’ta, İstanbul Bilgi Üniversitesi gönüllülük tartışmalarına yeni bir yayınla katkıda bulunuyor. “Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar” isimli kitap, 2019 yılında yürütülen Türkiye’de Gönüllülük Araştırması sonuçlarından yola çıkarak gönüllülerin önündeki sorunlar ve bu sorunların çözüm yöntemlerine odaklanıyor. Esere Dünya Gönüllüler Günü’nde (5 Aralık 2020) açık kaynak olarak https://gonulluluk.bilgi.edu.tr adresinden erişilebilecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan “Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar” isimli kitap, Prof. Dr. Emre Erdoğan, Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci,Prof. Dr. Nurhan Yentürk, Laden Yurttagüler, Prof. Dr. Kübra Doğan-Yenisey, Dr. Ayşe Beyazova ve Gözde Durmuş’un yazılarından oluşuyor.

“Türkiye’de Gönüllülük: Deneyimler, Sınırlılıklar ve Yeni Açılımlar” kitabında Türkiye’de gönüllülüğün yasal durumunun yanı sıra gönüllülerin beklentileri, motivasyonları ve çalışma koşulları hakkındaki değerlendirmelerine yer veriliyor. Öte yandan sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle yapılan görüşmeler de bu kuruluşların gönüllülere sundukları olanaklar ve fırsatların tartışılmasını sağlıyor. Türkiye’de gönüllülüğün yasal tanımının yapılmamış olması nedeniyle gönüllülerin hak ve sorumluluklarının düzenlenmesinin sivil toplum kuruluşlarına bırakıldığını vurgulayan çalışma, olası bir yasal düzenlemenin kapsaması gereken konuları ve içeriğini Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırmalı bir perspektiften tartışıyor.

Türkiye’de yetişkin nüfusun sadece yüzde 6,2’sinin gönüllülük yaptığı bir ortamda, gönüllülerin haklarının özellikle korunmasını savunan çalışmada, gençler ve çocuk alanında çalışan gönüllülere odaklanarak, gönüllüyle sivil toplum kuruluşu arasındaki ilişkinin etik sınırlarına değiniliyor. Gönüllülük yapmanın kendiliğinden aktif yurttaşlık ve sivil katılım anlamına gelmediğini vurgulayan yazarlar, sivil toplum kuruluşlarının gönüllüyle ilişkilerini katılımı teşvik edecek şekilde düzenlemeleri gerektiğinin altını çiziyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan esere Dünya Gönüllüler Günü’nde (5 Aralık 2020) açık kaynak olarak https://gonulluluk.bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Gönüllülük konusunda bir bilgi havuzu oluşturmayı hedefleyen web sitesinden kitabın yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından sürdürülen diğer gönüllülük çalışmalarına ve yayınlara erişilebilir.
 

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