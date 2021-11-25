Kitap | Tuz, Yağ, Asit, Isı'nın altıncı baskısı

The New York Times Çok Satan Kitaplar listesinde yer alan, Amazon Yemek Kategorisi birincisi ve Netflix’te belgeseli yayınlanan “Tuz, Yağ, Asit, Isı” kitabı okurlarıyla yeniden buluşmak için 6. baskıya girdi. Ünlü şef ve yazar Samin Nosrat’ın çok satan kitabı 26 Kasım Cuma (yarın) raflarda!

Alışılmış yemek kitaplarından farklı olan “Tuz, Yağ, Asit, Isı”, yemek tariflerinin yanı sıra 4 ana madde olan Tuz, Yağ, Asit ve Isı’nın nasıl işlediğini anlatıyor. Herhangi bir yerde ya da zamanda lezzetli yemek pişirmeyi öğrenmek için iyi bir rehber. Samin Nosrat’ın kitabını okuduktan sonra tariflere ihtiyaç duymadan yemek pişirmenin inceliklerini öğrenebilir ve farklı lezzetler elde edebilirsiniz.

Dünyanın en iyi restoranlarında çalışmış İran asıllı yazar ve şef Samin Nosrat, iyi yemek yapmak için bilmeniz gereken bütün sırları detaylı bir şekilde okuyucuyla paylaşıyor. İki bölümden oluşan kitap sayesinde mutfağa olan bakış açınız değişecek. The Kitap Yayınları ve Korkmaz iş birliğiyle Türkçe çevirisi yapılan kitap 26 Kasım Cuma günü (yarın) okuyucuyla buluşuyor.

“Michael Pollan, ne yememiz gerektiğine dair o geniş ve karmaşık konuyu yalnızca yedi kelimeyle özetlediğinde herkes çok etkilenmişti: ‘Yemek yiyin, fazla yemeyin, çoğunlukla sebze yiyin.’ Samin Nosrat da nasıl yemek pişirmemiz gerektiği gibi geniş ve karmaşık bir konuyu dört kelimeyle özetlemeyi başardı: ‘Tuz, Yağ, Asit, Isı’ Herkes çok etkilenecek.”

-Yotam Ottolenghi, Jerusalem adlı The New York Times çok satan kitabının yazarı