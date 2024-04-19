Kitap Vakfı, Kitap Hediye Edecek

Her yılın nisan ayının üçüncü pazar gününü ‘Kitap Hediye Günü’ olarak ilan eden

‘Herkese Kitap Vakfı’; Bu yıl 21 Nisan’da Suadiye D&R mağazası önünde herkese kitap hediye edecek

"Okuyan Türkiye İçin, Herkese Her Yerde Kitap" sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve kitaba ihtiyacı olanlara kitaba ulaşma olanağı sağlamak için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı, nisan ayının üçüncü pazar gününü‘Kitap Hediye Günü’ ilan etti. Bu yıl 21 nisan’da kutlanacak bu özel günde Suadiye D&R mağazasında saat 13:00’de yapılacak töreni takiben caddeden geçenlere kitap hediye edilecek.

Kurulduğu günden bu yana yaptığı gönüllü çalışmalarla, ‘toplumun kitap okuma oranını artırmak ve daha fazla insanı kitapla buluşturmayı hedefleyen Herkese Kitap Vakfı, insanların birbirlerine kitap hediye etmesini sağlamak, hediye vermenin ve almanın mutluluğunu insanlara yaşatmak için dünyada bir ilk olan ‘Kitap Hediye Günü’ organizasyonunu başlattı.

Vakfın amacı, Kitap Hediye Günü’nde, herkesin tanıdığı veya tanımadığı birine, kitap hediye etmesini sağlamak. Türkiye’de ihtiyacı olan herkesin eşit şartlarda kitaba kavuşmalarını gerçekleştirmek isteyen "Herkese Kitap Vakfı", kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak istiyor.

21 Nisan’da Suadiye D&R mağazası önünden geçenlere kitap hediye edilecek

Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver konuyla ilgili, "Vakfımız her sene nisan ayının üçüncü pazar günü, insanların birbirlerine kitap hediye etme alışkanlığını kazanması için ‘Kitap Hediye Günü’ organizasyonunu yapıyor. Dünya’da bir ilk olan bu uygulama, Türkiye’de bu yıl 21 Nisan Pazar günü kutlanacak. Kitapseverlerin tanıdıkları veya tanımadıkları kişilere bir kitap hediye etmelerini istiyoruz. Cep telefonları ile bir video çekerek, hediye etmek istedikleri kitabın kapağını gösterip “Bu kitap benden sana hediye. Şimdi kitap hediye etme sırası sende” diyerek bu videoyu sosyal medyalarında paylaşmalarını öneriyoruz. Bu yıl 21 Nisan Pazar günü saat 13:00’de D&R Suadiye mağazasında yapılacak töreni takiben caddeden geçen yüzlerce kişiye kitap hediye edeceğiz. Herkesi bekliyoruz" dedi.