Kitap | VBKY “Metafor”u yayımladı

David Punter’dan “Metafor” kavramına bambaşka bir bakış

Kitap, metaforun tarihsel kökenlerini ve farklı kültürlerdeki rolünü ele alırken; edebî teori, felsefe, psikanaliz ve postkolonyal çalışmalarla olan ilişkisine dikkat çekiyor ve bu incelemelerini hem Batı hem de Doğu edebiyatından örneklerle zenginleştiriyor. Dil, edebiyat ve kültürel çalışmalar alanında önemli bir başvuru kaynağı olma özelliği de taşıyan bu çalışma, metafor kavramını pek çok yönden yeniden değerlendirirken okuyucuya da zengin teorik perspektifler sunuyor.

VBKY’nin edebiyat kitaplığı, David Punter’ın kaleme aldığı Metafor kitabıyla genişlemeye devam ediyor. Kitap, metaforun tarihsel kökenlerini ve farklı kültürlerdeki rolünü ele alırken edebî teori, felsefe, psikanaliz ve postkolonyal çalışmalarla olan ilişkisini inceliyor ve bu incelemelerini hem Batı hem de Doğu edebiyatından örneklerle zenginleştiriyor. Eserde, metaforun dilbilimsel bir öge olmasının yanında kültürel ve siyasi anlatıları şekillendirmedeki rolü de gözler önüne seriliyor. Punter, metafor kavramını akıcı bir üslupla, gündelik gazetelerden ve popüler bir film karesinden tutun da, dünya düşün ve bilim sahnesini şekillendiren başat şair, edebiyatçı, filozof ve sosyologların eserlerinden yaptığı alıntılara, siyasetten psikanaliz, pazarlama ve reklamcılığa kadar verdiği birbirinden ilginç örnekler ve yorumladığı pasajlarla, öğrenci ve akademisyeninden, beyaz ve mavi yakalı çalışanlara kadar toplumun her kesiminin rahatlıkla kavrayabileceği ve içselleştirebileceği şekilde anlatıyor. Akademik derinliği ve kapsamlı analizi ile zengin teorik perspektifler sunan Metafor; dil, edebiyat ve kültürel çalışmalar alanında önemli bir başvuru kaynağı olmasıyla dikkat çekiyor.

Kitabın yazarından;

Metafor dediğimiz şey nedir? Bu kitapta sunmaya çalıştığım iddialar ve verdiğim örnekler, “metafor”un tek, evrensel, tarih dışı bir tanımının olmayacağı gerçeğine işaret eder. Metafor, çeşitli zamanlarda ve çeşitli kültürlerde metaforun ne şekilde algılanmış olduğudur sadece. Bununla beraber, herhalde bu kavramı bu denli kifayetsiz bir vaziyette de bırakacak değiliz. “Metafor” ifadesinin, genellikle dilin bir hususiyetini veya belki de doğasında olan bir niteliğini simgelemek için kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz. Bu, sürekli olarak kendisini aşan veya yayılıp serpilen bir niteliktir. En basit kelimeler bile (“kafa”, “ev”, “hayvan” gibi) bir ölçüde bağlama göre seçilebilecek olan ve kolay kolay reddedilemeyen veya kaçınılamayan alt anlamlara sahiptirler. Metafor, belki de kelimelerin bir başlarına bırakılamayacaklarını gösteren başlıca işarettir…

Yazar Hakkında;

1949 yılında Londra’da doğan David Punter, Bristol Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı profesörüdür. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Cambridge Fitzwilliam College’da tamamlayan Punter’ın başlıca ilgi alanı Gotik kurgudur. Ayrıca on sekizinci yüzyıldan günümüze düzyazı ve şiir ile edebiyat teorisi, yapısöküm, psikanaliz ve anti-kanon teorisi gibi konularla ilgilenmiş ve bu alanda kitaplar yayımlamıştır. Romantik ve çağdaş edebiyat, psikanaliz, sömürgecilik sonrası çalışmalar ve edebiyat kuramı üzerine de çok sayıda eser veren Punter, yirmi dört eleştirel kitap ve dört şiir kitabının yanı sıra yüzlerce deneme ve makale yayımlamıştır.

KÜNYE

Yayınevi: VBKY

Kitabın adı: Metafor

Yazar: David Punter

Kategori: Edebiyat

Editör: Alphan Akgül

Yayına Hazırlayan: Serkan Doğan

Proje Editörü: Ömer Uzunağaç

Sayfa sayısı: 428