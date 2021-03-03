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Kitap | Victor Ananias’ın Arife Tarif kitabı çıktı

Ekolojik yaşamın öncülerinden Victor Ananias’ın aramızdan ayrılışının 10. yılı vesilesiyle hazırlanan Arife Tarif kitabı, Victor’un mutfağından sofrasına bir yolculuk vadediyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 11:39
Kitap | Victor Ananias’ın Arife Tarif kitabı çıktı

Aramızdan ayrılışının 10. yılında, Victor’un anısına

Buğday fikrinin, hareketinin, derneğinin kurucusu Victor Ananias, yaşamı boyunca doğanın sunduğu mucizeleri topraktan tezgâha, oradan mutfağa, sofraya ve gönüllere taşıyan bir dost oldu herkes için. Elinin değdiği her yere bereket, şifa ve aşk getirdi. Sofralar kurdu; mutfağında fikirler, insanlar, hayaller de pişti yemeklerin yanında. Ve pek çok canı bir araya topladı Buğday’ın çatısı altında.

Aramızdan ayrılışının 10. yılında Victor’un anısına hazırlanan Arife Tarif kitabında, kendi kaleminden çıkan yazılarla birlikte, dostlarının dilinden onu okuyacak, sağlıklı ve lezzetli tariflerini öğrenecek, bu yemekleri eşsiz kılan sırrı keşfedeceksiniz.

Victor Ananias’ın Arife Tarif kitabını buradan sipariş verebilirsiniz:

“Tüm ‘ama'ları yok eden, yalnız olanı köprülendiren, düşman görüneni konuşulur kılan, akışında bir mücadeleye ortak bir ufuk sunan sükûneti vardı Victor'un; dinleyenini topraklayan, bizlerin yalnızlıkta değil, o, bu, şu diye ayırmayan bir çoklukta durmamız gerektiğini hatırlatan müstesna bir muhabbetti kurduğu. Bu metinler bana yeniden durma, soluklanma imkânı verdi. Mühimi ehemden ayıklamaya fırsat bir sükûnet. Canına değsin Victor! Çoklukta yaşayasın!”

Defne KORYÜREK

Gıda Adaleti ve Ekoloji Aktivisti, Yazar

***

Victor'u çok genç kaybettik. Ektiği tohumlar dünyanın daha güzel ve yaşanılır olması için yeşeriyor. O da düşünen bir varlık olarak doğum ve ölüm sürecinde bu yeryüzü sofrasına oturduğunda ihtiyacı olan kadarını alıp karşılığını fazlasıyla verendi. Ruhu şad olsun.

Musa DAĞDEVİREN

Mutfak Araştırmacısı

***

Victor ve sepetlerinden taşan meyve, tohum, aş, öykü, şükran, ince dokunuşlar, yaratanla derin bir bağ, doğa sevgisi, buğday başakları… Bir bedende bu kadar çok kıymet buluşur mu diyor insan; Victor'da buluşurdu. Başka türlü bir öyküydü, hiç sonlanmayacak…

Tijen İNALTONG

Araştırmacı, Yazar

***

Buğday’ın kimyası yemeğin kimyasıdır. Eldeki malzemeyle kıt kanaat pişen, dünyanın en lezzetli yemeklerinin sofrası olarak kurgulanmıştır. Doğanın çeşnilerini en doğal halleriyle taşır. Öyle bereketlidir ki Buğday’ın sofrası, geleceği henüz bilinmeyen ama yolu belki de düşecek olan, kapıdan içeriye girmeye hazırlanan o gizemli misafir için de bir tabak mutlaka vardır üzerinde. Sofradan taşanlar komşulara da bol bol düşer. Onlara da esenlik vesilesi olur. 

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Anahtar Kelimeler:
Arife TarifKitapVictor AnaniasBuğday
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