Kitap | Yevgeni Onegin Can Yayınları etiketiyle raflarda

Puşkin’in unutulmaz manzum romanı Yevgeni Onegin Can Yayınları etiketiyle raflarda

Rus edebiyatının güçlü kalemi Aleksandr Puşkin’in sekiz yılda tamamladığı, formu ve içeriğiyle mükemmel bir Rus klasiği olan Yevgeni Onegin, Can Yayınları etiketiyle kitapçılarda. Manzum-roman formundaki kitap, Puşkin’in akıcı anlatımının en iyi örneklerinden biri olmakla birlikte Rus yaşamını en çarpıcı şekilde betimleyen eserler arasında da gösteriliyor.

Modern Rus edebiyatının kurucularından’in şiir-roman formundaki kitabı, Can Yayınları’ndan çıktı. Puşkin’in hayata bakışını, kendisinden sonra gelen yüzlerce romana esin kaynağı olacak bir üslupla anlattığı Yevgeni Onegin, karakterleri ve olay örgüsüyle Rus yaşamını gözler önüne seren en iyi eserlerden biri. Puşkin, 1823’te başlayıp 1831’de tamamladığı ve kendisinin de çok sevdiği bu manzum romanda, Petersburglu Onegin üzerinden masumiyet, aşk ve dostluğun trajik hikâyesini anlatıyor. Üstelik bunu birçok alana dair edebî ve felsefi saptamalar yaparak gerçekleştiriyor.

19. yüzyılın en önemli Rus romanlarından

Dostoyevski’nin hayranlığını; Gogol’ün yakın dostluğunu kazanmış bir yazar olarak Puşkin, bu manzum romanında Yevgeni Onegin adlı karakter üzerinden, döneminin aristokratik yaşam tarzını sürükleyici ve şiirsel bir dille anlatıyor. Günlük yaşama dair sundukları, derinlikli karakterleri ve zengin betimlemeleriyle 19. yüzyıl Rusya’sının toplumsal ve entelektüel yaşamı üzerine gerçekçi bir yansıma sunuyor. Puşkin’in temel eserlerinden ve en önemli Rus romanlarından biri olan Yevgeni Onegin, Can Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.