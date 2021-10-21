Kitap | Yıldız Sarayı kitabı tanıtıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yıldız Sarayı’nın mimarlık ve sanat tarihi bakımından özelliklerini hiç yayımlanmamış belgelerle gözler önüne seren benzersiz araştırması “Yıldız Sarayı” kitabını tanıttı.

2015 yılında Sultan II. Abdülhamid ve dönemi ile ilgili alanlarda disiplinler arası çalışma anlayışıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak üzere kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi, dönemin özenle inşa edilmiş yapılarından Yıldız Sarayı için özel bir çalışmaya imza attı. Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Dr. Ayşe Ersay Yüksel'in yazarlığını yaptığı Yıldız Sarayı kitabı, sarayla ilgili bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı eser niteliğini taşıyor.

YTÜ Tarihî Hamam Etkinlik Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, çalışmayı hazırlayan Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Prof. Dr. Vahdettin Engin ile Dr. Ayşe Ersay Yüksel'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve tarih meraklısı katıldı.

"Saraylar tarih boyunca merak konusu oldu"

Eserin ortaya çıkmasında emeği geçenleri tebrik eden, "600 yıllık Osmanlı İmparatorluğunun ortaya koyduğu şehir ve medeniyetin bugüne yansıyan en görkemli ve dikkat çekici değerlerimizin başında, elbette Osmanlı İmparatorluğumuzun sarayları geliyor. Osmanlı Devleti'ni yöneterek 3 kıtaya hâkim olan kudretli padişahlarımızın yaşadıkları saraylar tarih boyunca merak ve ilgi konusu oldu. Ciddi bir boşluğu dolduran bu çalışma görsel açıdan ilk kez kullanılan orijinal kaynakları içermesiyle de yeni çalışmalara esin kaynağı olacaktır." dedi.

Yıldız Sarayı'nın ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu ifade eden Yavuz, hazırlanan kitabın Yıldız Sarayı'nın öneminin anlaşılmasına katkı sunacağını, II. Abdülhamid'in yönetim şeklini anlamak için de iyi bir fırsat olacağını düşündüğünü söyledi.

Yavuz, kitabın merhum Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a ithaf edilmiş olmasının kendisini gururlandırdığını ifade etti.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz da eserin ciddi emeklerle ortaya çıktığına işaret ederek, YTÜ Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Kitap, Yıldız Sarayı hakkında yapılmış en kapsamlı, en ciddi içeriğe sahip bir eser olmaktan öte 110 yıllık YTÜ tarihi açısından da kesinlikle çok önemli. Eğer arkanızda ancak bu boyutta devasa bir tarih varsa bir üniversite olabiliyorsunuz, köklü bir kurum oluyorsunuz. Bu gururu bize yaşattığı için bu çalışmada emeği geçen herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi ki Yıldızlıyız. Yıldızımız hep parlasın.” şeklinde konuştu.

"Yıldız Sarayı" kitabı 5 yıllık bir çalışmanın ürünü

YTÜ Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Osmanlı İmparatorluğunun son dönemine tanıklık eden Yıldız Sarayı’nı bir bütün olarak tüm yönleriyle ortaya koyan bir çalışmanın bugüne kadar yapılmadığını belirterek “Daha önce bu konuyla ilgili parça parça çalışmalar vardı. Osmanlı İmparatorluğunun son dönemine tanıklık eden Yıldız Sarayı’nı bir bütün olarak inceleyen ve sarayın tüm yönlerini ortaya koyan bir çalışma bugüne kadar yapılmamıştı. Biz büyük emek sarf ederek öyle bir proje yaptık ki sarayı Abdülhamid dönemi yapılarıyla bir araya getirdik. Yıldız Sarayı kitabımızı bugün sizlerle paylaşmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz.” dedi.

Eserin yazarlarından Prof. Dr. Vahdettin Engin, Yıldız Sarayı kitabının 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğuna vurgu yaparak, "Arşiv vesikaları, haritalar ve Sultan Abdülhamid döneminden fotoğrafların hepsi bir arada olunca yoğun bir çalışma gerektirdi. Kitabın hazırlığını Prof. Dr. A. Melek Özyetgin'in müdürlüğünde Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi üstlendi." açıklamasını yaptı.

Eserde, Yıldız Sarayı'nın tarihini ve tarih içindeki gelişimini ele aldıklarını ifade eden Engin, Yıldız Sarayı'nın hem imparatorluğun yönetim merkezi hem de estetik mimarinin merkezi olduğunu vurguladı.

Yıldız Sarayı Kitabı hakkında:

Devrinin önemli yapılarından Yıldız Sarayı’nı tüm yönleriyle ele alan ilk eser olma özelliğini taşıyan kitap aynı zamanda mimarlık ve sanat tarihine ışık olacak birçok akademik çalışmayı da içeriğinde barındırıyor. Kapsamlı ve yoğun bir araştırma sonucu ortaya çıkan Yıldız Sarayı kitabı, Osmanlı arşivinde şimdiye kadar yayınlanmamış saraya ait plan, çizim, krokiler ile arşiv belgelerine ve II. Abdülhamid'e ait Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu'nda yer alan sarayın tüm eski fotoğraflarına bütünsel şekilde yer veren kapsamlı bir araştırma kitabı. Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınlarından çıkan araştırma kitabında, YTÜ Sultan II. Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Melek Özyetgin, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayşe Ersay Yüksel’in imzası bulunuyor.

