Komşum Beni Neden Öldürdü?

1978 yılının son günlerinde yaşanan Maraş katliamı üzerine bölgeye giden Türkiye Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hulusi Konak (Konuk), gördüklerini, hissettiklerini gözyaşlarıyla kaleme aldığı Kanlı Maraş’ın Öyküsü isimli kitabında anlatmıştı. Kitap sıkıyönetimin hüküm sürdüğü o günlerde yasaklandı. Konak’ın partisi de 1980 darbesiyle kapatıldı.

Yazar Hulusi Konak, 43 yıl sonra yeniden daktilosunun başına oturdu ve Komşum Beni Neden Öldürdü? / 1978 Maraş Katliamının Öyküsü isimli yeni bir kitap yazdı.

Yazar Konak, yine gözyaşlarını akıtarak yazdığı ikinci kitabında soykırıma kimin ve neden katıldığını, sıradan insanların bu iğrenç suçları nasıl işleyebildiğini sorguluyor, tarihsel kötülüğün kaynağına inmeye çalışıyor.

MARAŞ OLAYLARI NEDİR?

Maraş Olayları, 19-26 Aralık 1978’de Kahramanmaraş'ta meydana gelen Alevilere yönelik katliamdır. Resmî rakamlara göre 111 kişi korkunç yöntemlerle öldürüldü. 917 ev ve işyeri ile kamu kuruluşları ve özel şahıslara ait araçlar yakıldı.

Kapılarına kırmızı çarpı işareti konulan evlerde yaşanan katliam; kadın, çocuk, hamile demeden kurşuna dizme, palayla, baltayla kesme, tornavidayla göz oyma, cesetleri yakma şeklinde gerçekleşti.

Bu organize kitlesel katliamın üzerinden 43 yıl geçti. Yargılamalar sonunda hapiste hiç kimse kalmadı. Ceza alanlar aflarla hapisten çıktı. Vatandaşını katliamdan koruyamayan devlet, katliamın siyasi ve mezhepsel tarafları özür dilemedi.

Aleviler 1978 yılından onlarca, yüzlerce yıl önce olduğu gibi 1978 yılından sonra da (Sivas’ta, Çorum’da, Gazi Mahallesi’nde, Madımak’ta...) defalarca katliama maruz kaldı.