Korona günlükleri kitap oldu

Fikret Orman’ın ablası, otomotiv dünyasının kadın gücü Ümit Orman, hem kendi ilham veren hikâyesini hem de hayatın, anılarının izini, ‘’İnsan’’ isimli kitabında sürüyor.

“Ruh hastalandı mı beden iskeletten öteye gidemiyor.” Ümit Orman

Ümit Orman, korona günlerinde evde geçirdiği vakti, ilham veren hayatını ve yaşadığı güçlükleri “günlüğe” dökerek geçirdi; ardından tüm Türkiye ile paylaşmak için kitaplaştırdı. İNSAN kitabını Orman, “kendi ile hesaplaşmak ve iç dökmek amacıyla” yazdığını söylüyor. O, erkek egemen iş dünyasında kadın olarak gücünü gösterdi ancak bilmediği, hayatın ona talihsiz sürprizler hazırladığıydı!

Ölümle yaşam arasında gidip gelme

2003 yılında trafik kazası geçirdi, kırılmadık kemiği kalmadı, hatta yüzü asfaltta ezildi. On ameliyat boyunca yılmadı, yaşama tutundu çünkü adı üstünde, o Ümit’ti. Orman ailesinin en yaramaz çocuğu, 11 Mart 2021’de günlük tutmaya başladığında tekrar kanser olduğundan habersizdi. Bu ona ikinci kötü sürprizdi…

Annesi kanser tedavisi görürken, Ümit’e de kanser teşhisi kondu; ana-kız iki hafta arayla ameliyat oldu. Ümit yine pes etmedi çünkü kolayca yılmak ne doğasında var ne de Laz damarında!

Ümit Orman’ın kendi biyografisini yazdığı “İNSAN”, raflarda.

A7 Kitap’tan yayımlanan, Ümit Orman’ın dönüşüm sürecini aktardığı İnsan, çoğumuzun bilmediği ya da görmediği ayrıntıları, keskin bir gözle anlatıyor. İnsan’da sadece güçlü bir kadının zorluklarla dolu öyküsünü değil, Türkiye’nin farklı dönemleri ve mekânları ile kurulan arşiv niteliğindeki bağlantıları da bulacaksınız.

Kitaptan alıntılar:

11 MAYIS

“Kainatı düşüncelerimizle, düşünce kalıplarımızla dolduruyoruz ve kendi dünyamızı yaratıyoruz. Peki, bu dünyada suçlu var mı? Tabii ki; suçlu biziz. Başkalarını suçlamanın hiçbir anlamı yok. Huzuru bulamıyorsanız sakın başkalarını suçlamayın, kendinize yeni bir sayfa açın.”

3 TEMMUZ

“Üç sefer ölümle burun buruna geldim. Sırasıyla onları da anlatacağım. Hatta yarın bir tanesinin yıldönümü.”

23 EKİM

“4 Kasım’da, Fikret’in doğum gününde ikinci kez kanser olduğumu ve kanserin sağ göğsümü ve sağ kol altımdaki lenf bezlerimi sardığını öğrendim! Halbuki bu mereti yenmek için 3 ay Phuket’te, özel bir kanser araştırma merkezinde kalmıştım ve Allah’ın her günü, göğsümdeki portumdan dünya kadar kanser ilaçları alıyordum. Aldığım derin yarayı annem sayesinde atlattım.”

KİTAP KÜNYESİ

Otobiyografi

İnsan/Ümit Orman

Birinci Baskı: A7 Kitap, Nisan 2021, İstanbul-Türkiye, 144 Sayfa

ISBN: 978-605-7667-95-3

Fiyatı: 25 TL