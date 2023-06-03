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Mark Eliyahu YBY Woods Konserinde İzleyenleri Büyüledi

YBY Woods’ta, gökyüzünün altında sevenlerine unutulmaz anlar yaşatan Mark Eliyahu, eşsiz sahne performansıyla herkesi büyüledi.

03 Haziran 2023 Cumartesi 00:12
Mark Eliyahu YBY Woods Konserinde İzleyenleri Büyüledi

Mark Eliyahu YBY Woods Konserinde İzleyenleri Büyüledi

Dünya standartlarında deneyimleri insanlarla buluşturan YBY Woods, dünyaca ünlü kamança sanatçısı Mark Eliyahu’yu İstanbul’un en büyük sahnesinde ağırladı. YBY Woods’ta, gökyüzünün altında sevenlerine unutulmaz anlar yaşatan Mark Eliyahu, eşsiz sahne performansıyla herkesi büyüledi.

Konserden festivale, tiyatrodan spora birçok kültür, sanat ve eğlence deneyimlerini bir arada yaşatmaya odaklanan YBY Woods, dünyaca ünlü kamança sanatçısı Mark Eliyahu’yu Türkiye’deki sevenleriyle buluşturdu. Endless, Journey ve About Love gibi şarkılarıyla İstanbul’un en büyük sahnesinde eşsiz bir performans sergileyen Mark Eliyahu, hayranlarına sanat dolu bir gece yaşattı. Türkiye’yi ziyaret etmekten keyif alan ve buradaki sevenleriyle paylaştığı enerjiyi eşsiz bulan Eliyahu, orman havasında izleyenlerin unutamayacağı bir konsere imza attı.

Yaşadıkları deneyimin insanları ve insanların içinde bulundukları toplulukları pozitif biçimde dönüştürdüğüne inanan YBY Woods; gökyüzünün altında, ormanın içinde eşsiz konser deneyimleri yaratmaya devam ediyor. 

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