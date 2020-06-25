Mutluluk sen hayatını değiştirince gelir | Kitap



"İnsan insanın kurdudur." Ve kurtların nezaketle pek işi olmaz. Onlar açlıklarını gidermek ve güçlerini korumak için hiçbir şeyden çekinmezler. Günlük hayatta da pek çok farklı biçimde karşımıza çıkar bu kurtlar; bazen bir eş, bazen bir amir, bazen de dediğim dedik bir anne olarak... Raphaëlle Giordano, Mutluluk Sen Hayatını Değiştirince Gelir'de kurtlarla dolu bir hayatla başa çıkmaya çalışan bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Romane Gardener otuzlu yaşlarında, Paris'te yaşayan, hayata bağlı bir kadındı. Geçmişinde birkaç kişi tarafından ruhu âdeta tüketildikten sonra kendini insan davranış bilimi ve gelişimine adayarak Davranış Akademisi'ni kurdu. Burada "tüketme" özelliklerine -benmerkezcilik, karşıdakini dinlememe, öfke problemi, güç tutkunluğu, empati ve saygıdan yoksunluk vb.- sahip kişilere sonunda zehirli davranışlarından arınacakları, mutluluğu bulacakları, ilişkilerini düzeltecekleri bir program sunuyordu.

Davranış Akademisi'ne başvuran yeni grupta ilginç kişiler vardı ve Romane oları tüketme davranışlarından arındırmak için sabırsızlanıyordu. Ancak gruptan biri, genç kadın için âdeta bir meydan okumaydı: Yakışıklı, egoist, zengin ve çekici bir işadamı olan Maximillien Vogue. Romane'ın bu kendini beğenmiş işadamını yola getirmek için bir hayli uğraşması gerekiyordu ancak ikili arasındaki müthiş çekim, işleri hiç de kolaylaştırmayacaktı.

"Raphaëlle Giordano'nun bu yeni romanı size kendinizi çok iyi hissettirecek!"

-Elle-

"Günümüzde herkesin hayatında var olan karakterlerden bir kurgu yaratan Giordano, bu romanıyla okurlarına umut dolu mesajlar veriyor. Okuduktan sonra kendinizi iyi hissedeceğiniz bu romanda bir de şu mesaj saklı: Mutluluk işte hemen orada sizi bekliyor, tabii ulaşmayı bilir ve denerseniz."

-Le Figaro-

"Raphaëlle Giordano, bu terapi etkisi yaratan romanıyla dünyayı daha ılımlı ve samimi bir yer yapmayı deniyor."

-Le Parisien-

RAPHAËLLE GİORDANO, aynı zamanda yaratıcılık ve kişisel gelişim uzmanı ve ressamdır. Estienne Uygulamalı Sanat Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra, Paris'te iletişim ajanslarında birkaç yıl çalışarak sözcüklere ve kavramlara olan tutkusunu geliştirdi. Psikolojiye ise küçük yaşta merak sardı, çeşitli eğitimler ve sertifikalar aldı ve böylece psikoloji onun başlıca uzmanlık alanı haline geldi.



İlk romanı İkinci Hayatın Tek Bir Hayatın Olduğunu Anladığında Başlar ile çok sevdiği bir temaya kendini adadı: Kişinin huzur ve mutluluğa giden yolu bulmak için kendisini dönüştürmesi sanatı. Mutluluk Sen Hayatını Değiştirince Gelir, yazarın ikinci romanıdır.