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Nobel Barış Ödülü Adayı yazardan ingilizce Barış Psikolojisi

Kitapları 73 dile çevrilen, 82 eşsiz eserin dünyaca ünlü yazarı ve Nobel Barış Ödülü adayı Akif Manaf’ın, “Barış Psikolojisi” kitabı şimdi de İngilizce olarak yayınlandı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 22:33
Nobel Barış Ödülü Adayı yazardan ingilizce Barış Psikolojisi

Nobel Barış Ödülü Adayı dünyaca ünlü yazardan ingilizce Barış Psikolojisi

Dünya barışına en çok ihtiyaç duyulan içinde bulunduğumuz süreçlerde, “Peace Psychology” tüm dünya insanlığının okuyabilmesi için raflardaki yerini aldı. 

Barış psikolojisi üzerine çok boyutlu güçlü analizlerin ve etkili çözüm önerilerinin yer aldığı kitap, hem derin teorik bilgilere hem de çok boyutlu pratik deneyimlere dayanıyor. 
Tüm dünyada büyük bir okur kitlesi tarafından gün geçtikçe daha da yakından takip edilen yazar, bu kitapta “Barış Psikolojisi” konusunu bütün detaylarıyla, kapsamlı bir biçimde ele alıyor. A.Z. Yayıncılıktan çıkan kitapta barış olgusu tüm incelikleri ile masaya yatırılıyor. 

Kitap arka kapaktan: 

Kazananlar ölülerini kahraman ilan eder, kaybedenler ise birer suçlu. Oysaki savaşta ölenlerin hepsi kucak kucağa yatar toprağın altında. Ruhları ise senelerce savaş alanlarında savaşmaya ve acı çekmeye devam eder.
Mantığa aykırı, anlamsız bir safsatadır “barış için savaş” ifadesi. Yaşamak için ölmek, zevk almak için acı çekmek, mutlu olmak için mutsuz olmak ifadeleri ne kadar anlamsızsa “barış için savaş” ifadesi de o kadar anlamsızdır.
Günümüzün insanı içsel bir savaş, içsel bir kaos içindedir çünkü tamamıyla yanılsamanın kurbanıdır. Barışa ulaşmak için kişi içsel kaosunu aşmalıdır. Fakat birisi onu teselli ederse ona düşman gibi davranır çünkü teselli, barışa vardırmayan zaman kaybıdır.

Şayet insan içerideki savaşta savaşmazsa dışarıda savaşmaya mecbur kalır. Lakin insan içerideki savaşa girer, savaşır, kazanır ve savaşı bitirirse dışarıdaki savaş da biter. İşte barışa ulaşmanın tek yolu budur!
Günümüzün en sıra dışı yazarlarından olan ve kişisel gelişim okurlarının tüm dünyada yakından takip ettiği Manaf, kitaplarında farkındalığı artıran keskin analizler ile öne çıkıyor. 

Yaratıcılık, Aşk, Zekâ, Başarı, Mutluluk, Değişim, İnsan, Devrim, Hırs, Şöhret, Siyaset, Ahlak, Merhamet, Aydınlanma, Bilinç, Anlayış, Zihin, Bilgelik ve Yol gibi insana dair hemen her konuda 82 eseri bulunan yazar, şaşırtıcı bir sadelik ve akıcı bir anlatımla her kesime hitap ediyor. 

Tek solukta okunacak gerçek bir başucu kitabı olan “Peace Psychology”, barış konusundaki doyurucu anlatımıyla, okuyucunun kafasındaki tüm sorulara yanıt bulmasını sağlıyor. 
Kitap & Bülten Bilgi: 0 543 301 03 27
 

Anahtar Kelimeler:
KitapAkif Manaf
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Zeynep Erdoğan 2022-05-23 23:03:41

Harika tsk

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Neval Kütük 2022-05-23 23:07:49

Muhteşem bir kitap...kesinlikle herkes edinmeli ve defalarca okumalı....Yazara ve size çok teşekkür ederim..

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Zirisa 2022-05-23 23:08:54

Çok güzel ✨???????????????? bilgiler.

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Ercüment 2022-05-23 23:11:52

Müthiş...

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Neslihan 2022-05-23 23:13:51

Eserin Ingilizceye cevrilmesi cok mutluluk verici, haber icin cok tesekkurler

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Birlik 2022-05-23 23:35:32

Çok güzel bir haber, gerçekten de barışa çok ihtiyacımız var....

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