Ortaokulda başarının yeni adı: 3 Boyut
Türkiye'de nitelikli eğitimin yaygınlaşması adına 1984 yılından bu yana eserler üreten Tudem Yayın Grubu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ortaokul öğrencilerine yönelik 3 Boyut adında yepyeni bir ürün grubu hazırladı.
Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda benimsenen ''Beceri Temelli Eğitim Modeli''ne uygun olarak hazırlanan 3 Boyut kitapları, öğrenmenin üç temel ilkesi olan bilgi, beceri ve yeterliliği bir araya getiriyor.
5, 6, 7 ve 8. sınıflar için; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük branşlarında hazırlanan 3 Boyut kitapları, öğrencilerin derslerdeki yetkinliğini artırırken okuldaki başarısını da yükseltiyor.
Bilgi grafikleri, pekiştirici alıştırmalar-etkinlikler ve beceri temelli yeni nesil testler içeren 3 Boyut kitapları; Millî Eğitim Bakanlığı'nın yıllık planına göre bölümlenen 8 sayfalık föylerden oluşuyor. Kitapların 8 sayfalık föylerden oluşması kullanım ve taşıma kolaylığı sağlıyor. 3 Boyut kitaplarının ön kapak içlerinde, ünite ve konulara göre bölümlenen föy planı yer alıyor. Yanıt anahtarları ise kitapların sonundaki föyde bulunuyor.
3 Boyut, sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin de işini kolaylaştırıyor. Öğretmenler, öğretim programlarını destekleyici nitelikte hazırlanan föyler ile sınıflarında konu özeti yapabiliyor; alıştırma ve örnek soru çözümleri sayesinde konuları pekiştirebiliyor; yeni nesil testler ile öğrencilerin beceri ve yeterliliklerini kolayca görebiliyor.
Sınıfında 3 Boyut kitaplarını kullanan öğretmenler, kendilerine verilen akıllı dijital asistan AKAS şifresi sayesinde, kitap içeriklerini akıllı tahtaya yansıtarak eğitimde teknolojiyi rahatça kullanıyor.Ortaokulda başarının yeni adı | 3 Boyut
Türkiye'de nitelikli eğitimin yaygınlaşması adına 1984 yılından bu yana eserler üreten Tudem Yayın Grubu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ortaokul öğrencilerine yönelik 3 Boyut adında yepyeni bir ürün grubu hazırladı.
Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda benimsenen ''Beceri Temelli Eğitim Modeli''ne uygun olarak hazırlanan 3 Boyut kitapları, öğrenmenin üç temel ilkesi olan bilgi, beceri ve yeterliliği bir araya getiriyor.
5, 6, 7 ve 8. sınıflar için; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük branşlarında hazırlanan 3 Boyut kitapları, öğrencilerin derslerdeki yetkinliğini artırırken okuldaki başarısını da yükseltiyor.
Bilgi grafikleri, pekiştirici alıştırmalar-etkinlikler ve beceri temelli yeni nesil testler içeren 3 Boyut kitapları; Millî Eğitim Bakanlığı'nın yıllık planına göre bölümlenen 8 sayfalık föylerden oluşuyor. Kitapların 8 sayfalık föylerden oluşması kullanım ve taşıma kolaylığı sağlıyor. 3 Boyut kitaplarının ön kapak içlerinde, ünite ve konulara göre bölümlenen föy planı yer alıyor. Yanıt anahtarları ise kitapların sonundaki föyde bulunuyor.
3 Boyut, sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin de işini kolaylaştırıyor. Öğretmenler, öğretim programlarını destekleyici nitelikte hazırlanan föyler ile sınıflarında konu özeti yapabiliyor; alıştırma ve örnek soru çözümleri sayesinde konuları pekiştirebiliyor; yeni nesil testler ile öğrencilerin beceri ve yeterliliklerini kolayca görebiliyor.
Sınıfında 3 Boyut kitaplarını kullanan öğretmenler, kendilerine verilen akıllı dijital asistan AKAS şifresi sayesinde, kitap içeriklerini akıllı tahtaya yansıtarak eğitimde teknolojiyi rahatça kullanıyor.