Ortaokulda başarının yeni adı: 3 Boyut



Türkiye'de nitelikli eğitimin yaygınlaşması adına 1984 yılından bu yana eserler üreten Tudem Yayın Grubu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ortaokul öğrencilerine yönelik 3 Boyut adında yepyeni bir ürün grubu hazırladı.



Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda benimsenen ''Beceri Temelli Eğitim Modeli''ne uygun olarak hazırlanan 3 Boyut kitapları, öğrenmenin üç temel ilkesi olan bilgi, beceri ve yeterliliği bir araya getiriyor.



5, 6, 7 ve 8. sınıflar için; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük branşlarında hazırlanan 3 Boyut kitapları, öğrencilerin derslerdeki yetkinliğini artırırken okuldaki başarısını da yükseltiyor.



Bilgi grafikleri, pekiştirici alıştırmalar-etkinlikler ve beceri temelli yeni nesil testler içeren 3 Boyut kitapları; Millî Eğitim Bakanlığı'nın yıllık planına göre bölümlenen 8 sayfalık föylerden oluşuyor. Kitapların 8 sayfalık föylerden oluşması kullanım ve taşıma kolaylığı sağlıyor. 3 Boyut kitaplarının ön kapak içlerinde, ünite ve konulara göre bölümlenen föy planı yer alıyor. Yanıt anahtarları ise kitapların sonundaki föyde bulunuyor.



3 Boyut, sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin de işini kolaylaştırıyor. Öğretmenler, öğretim programlarını destekleyici nitelikte hazırlanan föyler ile sınıflarında konu özeti yapabiliyor; alıştırma ve örnek soru çözümleri sayesinde konuları pekiştirebiliyor; yeni nesil testler ile öğrencilerin beceri ve yeterliliklerini kolayca görebiliyor.



Sınıfında 3 Boyut kitaplarını kullanan öğretmenler, kendilerine verilen akıllı dijital asistan AKAS şifresi sayesinde, kitap içeriklerini akıllı tahtaya yansıtarak eğitimde teknolojiyi rahatça kullanıyor.Ortaokulda başarının yeni adı | 3 Boyut



Türkiye'de nitelikli eğitimin yaygınlaşması adına 1984 yılından bu yana eserler üreten Tudem Yayın Grubu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ortaokul öğrencilerine yönelikadında yepyeni bir ürün grubu hazırladı.Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda benimsenen ''Beceri Temelli Eğitim Modeli''ne uygun olarak hazırlanan 3 Boyut kitapları, öğrenmenin üç temel ilkesi olan bilgi, beceri ve yeterliliği bir araya getiriyor.5, 6, 7 ve 8. sınıflar için; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük branşlarında hazırlanan 3 Boyut kitapları, öğrencilerin derslerdeki yetkinliğini artırırken okuldaki başarısını da yükseltiyor.Bilgi grafikleri, pekiştirici alıştırmalar-etkinlikler ve beceri temelli yeni nesil testler içeren 3 Boyut kitapları; Millî Eğitim Bakanlığı'nın yıllık planına göre bölümlenen 8 sayfalık föylerden oluşuyor. Kitapların 8 sayfalık föylerden oluşması kullanım ve taşıma kolaylığı sağlıyor. 3 Boyut kitaplarının ön kapak içlerinde, ünite ve konulara göre bölümlenen föy planı yer alıyor. Yanıt anahtarları ise kitapların sonundaki föyde bulunuyor.3 Boyut, sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin de işini kolaylaştırıyor. Öğretmenler, öğretim programlarını destekleyici nitelikte hazırlanan föyler ile sınıflarında konu özeti yapabiliyor; alıştırma ve örnek soru çözümleri sayesinde konuları pekiştirebiliyor; yeni nesil testler ile öğrencilerin beceri ve yeterliliklerini kolayca görebiliyor.Sınıfında 3 Boyut kitaplarını kullanan öğretmenler, kendilerine verilen akıllı dijital asistan AKAS şifresi sayesinde, kitap içeriklerini akıllı tahtaya yansıtarak eğitimde teknolojiyi rahatça kullanıyor.