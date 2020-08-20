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Ortaokulda başarının yeni adı |3 Boyut

Tudem Yayın Grubu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ortaokul öğrencilerine yönelik 3 Boyut adında yepyeni bir ürün grubu hazırladı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:39
Ortaokulda başarının yeni adı |3 Boyut

Ortaokulda başarının yeni adı: 3 Boyut


Türkiye'de nitelikli eğitimin yaygınlaşması adına 1984 yılından bu yana eserler üreten Tudem Yayın Grubu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ortaokul öğrencilerine yönelik 3 Boyut adında yepyeni bir ürün grubu hazırladı.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda benimsenen ''Beceri Temelli Eğitim Modeli''ne uygun olarak hazırlanan 3 Boyut kitapları, öğrenmenin üç temel ilkesi olan bilgi, beceri ve yeterliliği bir araya getiriyor. 

5, 6, 7 ve 8. sınıflar için; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük branşlarında hazırlanan 3 Boyut kitapları, öğrencilerin derslerdeki yetkinliğini artırırken okuldaki başarısını da yükseltiyor.

Bilgi grafikleri, pekiştirici alıştırmalar-etkinlikler ve beceri temelli yeni nesil testler içeren 3 Boyut kitapları; Millî Eğitim Bakanlığı'nın yıllık planına göre bölümlenen 8 sayfalık föylerden oluşuyor. Kitapların 8 sayfalık föylerden oluşması kullanım ve taşıma kolaylığı sağlıyor. 3 Boyut kitaplarının ön kapak içlerinde, ünite ve konulara göre bölümlenen föy planı yer alıyor. Yanıt anahtarları ise kitapların sonundaki föyde bulunuyor.

3 Boyut, sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin de işini kolaylaştırıyor. Öğretmenler, öğretim programlarını destekleyici nitelikte hazırlanan föyler ile sınıflarında konu özeti yapabiliyor; alıştırma ve örnek soru çözümleri sayesinde konuları pekiştirebiliyor; yeni nesil testler ile öğrencilerin beceri ve yeterliliklerini kolayca görebiliyor.

Sınıfında 3 Boyut kitaplarını kullanan öğretmenler, kendilerine verilen akıllı dijital asistan AKAS şifresi sayesinde, kitap içeriklerini akıllı tahtaya yansıtarak eğitimde teknolojiyi rahatça kullanıyor.Ortaokulda başarının yeni adı | 3 Boyut


Türkiye'de nitelikli eğitimin yaygınlaşması adına 1984 yılından bu yana eserler üreten Tudem Yayın Grubu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ortaokul öğrencilerine yönelik 3 Boyut adında yepyeni bir ürün grubu hazırladı.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda benimsenen ''Beceri Temelli Eğitim Modeli''ne uygun olarak hazırlanan 3 Boyut kitapları, öğrenmenin üç temel ilkesi olan bilgi, beceri ve yeterliliği bir araya getiriyor. 

5, 6, 7 ve 8. sınıflar için; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük branşlarında hazırlanan 3 Boyut kitapları, öğrencilerin derslerdeki yetkinliğini artırırken okuldaki başarısını da yükseltiyor.

Bilgi grafikleri, pekiştirici alıştırmalar-etkinlikler ve beceri temelli yeni nesil testler içeren 3 Boyut kitapları; Millî Eğitim Bakanlığı'nın yıllık planına göre bölümlenen 8 sayfalık föylerden oluşuyor. Kitapların 8 sayfalık föylerden oluşması kullanım ve taşıma kolaylığı sağlıyor. 3 Boyut kitaplarının ön kapak içlerinde, ünite ve konulara göre bölümlenen föy planı yer alıyor. Yanıt anahtarları ise kitapların sonundaki föyde bulunuyor.

3 Boyut, sadece öğrencilerin değil öğretmenlerin de işini kolaylaştırıyor. Öğretmenler, öğretim programlarını destekleyici nitelikte hazırlanan föyler ile sınıflarında konu özeti yapabiliyor; alıştırma ve örnek soru çözümleri sayesinde konuları pekiştirebiliyor; yeni nesil testler ile öğrencilerin beceri ve yeterliliklerini kolayca görebiliyor.

Sınıfında 3 Boyut kitaplarını kullanan öğretmenler, kendilerine verilen akıllı dijital asistan AKAS şifresi sayesinde, kitap içeriklerini akıllı tahtaya yansıtarak eğitimde teknolojiyi rahatça kullanıyor.

Anahtar Kelimeler:
TUDEM
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