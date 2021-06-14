Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sabancı Vakfı Papuduk'u 65 bin çocuğa ulaştırdı | Kitap

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan 'Sabancı Vakfı olarak bu zamana kadar Papuduk'un ilk serisinden 65 bin kibabı ücretsiz olarak paylaştık, ikinci setini de çocuklara ulaştıracağız'

14 Haziran 2021 Pazartesi 09:52
Sabancı Vakfı Papuduk'u 65 bin çocuğa ulaştırdı | Kitap

Sabancı Vakfı Papuduk'u 65 bin çocuğa ulaştırdı

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişme için küçük yaşlardan itibaren her bireyin önemli bir rol üstlendiğine olan inancıyla çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak üzere hazırladığı Papuduk kitap setinin 2. serisi yayınlandı. Doğa sevgisi, geri dönüşüm ve ormanların korunması temalarına sahip 3 kitaplık 2. seri, aynı zamanda hayvan haklarının önemine de vurgu yapıyor. 

Sorularla düşündürecek ve etkinlikleriyle interaktif bir öğrenme imkânı sunacak Papuduk kitap seti, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serra Sabancı’nın çocukluk döneminde büyükannesinden dinlediği masalların kahramanı tavşan Papuduk’un hikâyesinden aldığı ilhamla ortaya çıktı. 7-9 yaş grubu çocuklara yönelik hazırlanan bu kitaplar, Papuduk isimli bir tavşanın çocuklara temel hayvan hakları ve ekoloji konusunda bilgiler vermesini amaçlıyor. 


Sabancı Vakfı Fark Yaratanı Tolga Öztorun, yaratıcı drama eğitmeni Lider Hepgenç ve Serra Sabancı’nın kaleminden, Ece Zeber’in birbirinden özgün çizgilerinden oluşturulan kitaplar, Prof. Dr. Feyza Çorapçı tarafından değerlendirildi. Papuduk kitap seti, Tekir Kitap aracılığıyla Türkiye’deki tüm çocuklara ulaşmayı bekliyor. 

Askıda Kitap ile dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara hediye edilebilecek

Yeni çıkan ikinci seri aynı zamanda online ve fiziksel satış kanallarından satın alınabilecek ve Askıda Kitap yöntemiyle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara hediye edilebilecek. Kendisi de bir hayvansever olan oyuncu Eda Ece tarafından seslendirilen Papuduk kitaplarının sesli betimlemeli versiyonuna Sabancı Vakfı web sitesinden ulaşılabiliyor.

Sabancı Vakfı olarak büyükten küçüğe her bireyin toplumsal gelişmenin sağlanmasında kilit rol oynadığına inandıklarını belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Bu inançla vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Serra Sabancı’nın büyükannesinden dinlendiği masallardaki Papuduk karakterinden ilham alarak hayvan hakları ve doğa sevgisi konusunda çocuklara rehberlik etmesini amaçlayan bir hikâye seti hazırladık. Sabancı Vakfı olarak desteklediğimiz projeler ve kalıcı eserler vasıtasıyla temasta olduğumuz öğretmenler üzerinden bu zamana kadar Papuduk’un ilk serisinden 65 bin kitabı ücretsiz olarak paylaştık. Papuduk’un yeni basılan ikinci setini de çocuklara ulaştıracağız. Gelecek nesillerin hayvan haklarına ve çevreye duyarlı olmasında küçük de olsa bir katkımızın olması bizi çok mutlu ediyor. Papuduk kitap seti ile çocuklar, hayvanları ve doğayı daha çok sevecek ve koruyacaklar. Toplumsal gelişime katkı sağlamak ve iyilik dolu yarınlar için projelerimize devam edeceğiz” dedi. 
 

Okul öncesi çocuklar için kitap seçerken dikkat
Okul öncesi çocuklar için kitap seçerken dikkat
Kitap | Toprağımızın kokusu | Filistin ve İsrail'in sesleri
Kitap | Toprağımızın kokusu | Filistin ve İsrail'in sesleri
Bızz'ın Anatomisi | Pazarlama dünyasına referans olacak kitap
Bızz'ın Anatomisi | Pazarlama dünyasına referans olacak kitap
Nermin Yıldırım, Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi oldu
Nermin Yıldırım, Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi oldu
Kitap | Aile Şirketleri ve Profesyonellerin Yeni Pusulası
Kitap | Aile Şirketleri ve Profesyonellerin Yeni Pusulası
Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere Durak Kütüphane
Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere Durak Kütüphane
Dünyaca ünlü yazardan bağımlılıklara son veren kitap
Dünyaca ünlü yazardan bağımlılıklara son veren kitap
Kitap | Hoşgeldin hüzün | Kültleşmiş romandan grafik romana
Kitap | Hoşgeldin hüzün | Kültleşmiş romandan grafik romana
Anahtar Kelimeler:
Sabancı VakfıPapudukKitapPapuduk Kitap Seti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul öncesi çocuklar için kitap seçerken dikkat
Okul öncesi çocuklar için kitap seçerken dikkat
Kitap | Toprağımızın kokusu | Filistin ve İsrail'in sesleri
Kitap | Toprağımızın kokusu | Filistin ve İsrail'in sesleri
Bızz'ın Anatomisi | Pazarlama dünyasına referans olacak kitap
Bızz'ın Anatomisi | Pazarlama dünyasına referans olacak kitap
Nermin Yıldırım, Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi oldu
Nermin Yıldırım, Duygu Asena Roman Ödülü’nün sahibi oldu
Kitap | Aile Şirketleri ve Profesyonellerin Yeni Pusulası
Kitap | Aile Şirketleri ve Profesyonellerin Yeni Pusulası
Dünyaca ünlü yazardan bağımlılıklara son veren kitap
Dünyaca ünlü yazardan bağımlılıklara son veren kitap
En Çok Okunan Dini Kitaplar ve Tavsiyeler
En Çok Okunan Dini Kitaplar ve Tavsiyeler
Kitap | Hoşgeldin hüzün | Kültleşmiş romandan grafik romana
Kitap | Hoşgeldin hüzün | Kültleşmiş romandan grafik romana
Yazar Zihni Kement | Şifreyi çözene bin dolar ödül verdi
Yazar Zihni Kement | Şifreyi çözene bin dolar ödül verdi
Kimliksiz | Kitap | Alptekin Cevherli'den nefes kesen roman
Kimliksiz | Kitap | Alptekin Cevherli'den nefes kesen roman

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim