Sabancı Vakfı Papuduk'u 65 bin çocuğa ulaştırdı | Kitap

Sabancı Vakfı Papuduk'u 65 bin çocuğa ulaştırdı

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişme için küçük yaşlardan itibaren her bireyin önemli bir rol üstlendiğine olan inancıyla çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak üzere hazırladığı Papuduk kitap setinin 2. serisi yayınlandı. Doğa sevgisi, geri dönüşüm ve ormanların korunması temalarına sahip 3 kitaplık 2. seri, aynı zamanda hayvan haklarının önemine de vurgu yapıyor.

Sorularla düşündürecek ve etkinlikleriyle interaktif bir öğrenme imkânı sunacak Papuduk kitap seti, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serra Sabancı’nın çocukluk döneminde büyükannesinden dinlediği masalların kahramanı tavşan Papuduk’un hikâyesinden aldığı ilhamla ortaya çıktı. 7-9 yaş grubu çocuklara yönelik hazırlanan bu kitaplar, Papuduk isimli bir tavşanın çocuklara temel hayvan hakları ve ekoloji konusunda bilgiler vermesini amaçlıyor.

, yaratıcı drama eğitmeni Lider Hepgenç ve Serra Sabancı’nın kaleminden,’in birbirinden özgün çizgilerinden oluşturulan kitaplar,tarafından değerlendirildi.kitap seti,aracılığıyla Türkiye’deki tüm çocuklara ulaşmayı bekliyor.

Askıda Kitap ile dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara hediye edilebilecek

Yeni çıkan ikinci seri aynı zamanda online ve fiziksel satış kanallarından satın alınabilecek ve Askıda Kitap yöntemiyle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara hediye edilebilecek. Kendisi de bir hayvansever olan oyuncu Eda Ece tarafından seslendirilen Papuduk kitaplarının sesli betimlemeli versiyonuna Sabancı Vakfı web sitesinden ulaşılabiliyor.

Sabancı Vakfı olarak büyükten küçüğe her bireyin toplumsal gelişmenin sağlanmasında kilit rol oynadığına inandıklarını belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Bu inançla vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Serra Sabancı’nın büyükannesinden dinlendiği masallardaki Papuduk karakterinden ilham alarak hayvan hakları ve doğa sevgisi konusunda çocuklara rehberlik etmesini amaçlayan bir hikâye seti hazırladık. Sabancı Vakfı olarak desteklediğimiz projeler ve kalıcı eserler vasıtasıyla temasta olduğumuz öğretmenler üzerinden bu zamana kadar Papuduk’un ilk serisinden 65 bin kitabı ücretsiz olarak paylaştık. Papuduk’un yeni basılan ikinci setini de çocuklara ulaştıracağız. Gelecek nesillerin hayvan haklarına ve çevreye duyarlı olmasında küçük de olsa bir katkımızın olması bizi çok mutlu ediyor. Papuduk kitap seti ile çocuklar, hayvanları ve doğayı daha çok sevecek ve koruyacaklar. Toplumsal gelişime katkı sağlamak ve iyilik dolu yarınlar için projelerimize devam edeceğiz” dedi.

