

Ünlü düşünür ve yazar Sadık Usta'dan tarihten ilham alan bir kitap | FIÇILARDA YAŞAMAK

Kafka Kitap Dünyayı Değiştiren Düşünürler serisiyle de hatırlanan düşünür ve yazar Sadık Usta'nın Fıçılarda Yaşamak'ını okurlarıyla buluşturuyor.

"Diyojen, insanlığın tüketim budalalığını daha o günden görmüş ve çareyi fıçılarda yaşamakta bulmuş. Mal-mülk peşinde koşmadan, sadece ihtiyaç duyduğumuz kadarını üretip tükettiğimizde kimseye muhtaç kalmazmışız. Herkes fıçılarda yaşarsa mutlu da olabilirmiş."

Sadık Usta, Fıçılarda Yaşamak ile sadece günümüzün uçarı yaşam tarzına ve içinde bulunduğumuz toplumsal şaşkınlığa kültürel eleştiriler yöneltmekle kalmıyor; aynı zamanda tarihten örneklerle, geleceğe dair umudumuzu besleyen, kötülüklere kafa tutan, düşünceleri ve eylemleriyle uygarlığın yeşermesine, insanlığın ilerleyişine katkıda bulunan dehaların ve bilgelerin özgürlük, eşitlik ve adalete adanmış benzersiz yaşamlarını da gözler önüne seriyor.





Marie Curie, Gandi, Jenny Marx, Ernst Bloch, Ethem Nejat, İsmail Gaspıralı, Robert Owen, Suat Derviş, Sun Yat-sen, Gracchus Kardeşler ve daha niceleri! Geçmişin bu büyük isimleri, karanlığa düştüğümüz anlarda yolumuzu aydınlatmak üzere, Fıçılarda Yaşamak'ın sayfaları arasında okurları bekliyor.

SADIK USTA, 1960 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. 16 yıl Almanya'da yaşadı. Stuttgart Üniversitesi ve Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde Tarih ve Siyasal Bilimler okudu. 2003 yılında, Londra'da dokuz ay kalarak İngilizce öğrendi. 2012'de Goethe Üniversitesi'nde "Ütopya ve Devrim, Türkiye'de Modernleşme Hamleleri (1908-1938)" başlıklı yüksek lisans tezini verdi. Usta'nın Can ve Marvin adında iki de çocuğu var.