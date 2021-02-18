Samimi Niyet | Kitap | Aynur Ayaz'ın kitabı okurlarıyla buluştu



Gazeteci ve TV sunucusu Aynur Ayaz, mesleki tecrübelerile dokunduğu çok sayıda insan hayatı, olaylar ve konuların ışığında kaleme aldığı kitabı kitap okurlarıyla buluştu.

Tüm canlılarla iletişimimizde anlamanın ve anlaşılmanın en önemli iki kavramı…

Tüm uğraşılan işlerde başarmanın ve huzuru bulmanın en önemli iki kavramı…Tüm sıkıntılı anlarda sabretmenin ve üstesinden gelmenin en önemli iki kavramı…



Uzun yıllar medya sektöründe çalışmalar yürütmüş ve yüzlerce program düzenlemiş olan başarılı sunucu ve koordinatör Aynur Ayaz, sizleri samimi bir yolculuğa davet ediyor. Samimiyetin ve niyetin insan hayatındaki sırlı etkilerinden, çocukluk günlerimizdeki saflığımıza; ruhu dinginleştirecek düşünce yapılarından başarıya götürecek niyetlere kadar birçok konuyu sizler için irdeliyor. İçinizde, kalbinizde tuttuğunuz güzelliklerin üzerine örtülen perdeleri, sizlerle birlikte aralıyor.



Samimiyet ve iyi niyetle, hayata yeniden bakmaya hazır mısınız?

Yediveren Yayınları arasında çıkan kitap tüm seçkin kitap evlerinde ve internet sitelerinden satın alınabilir.