Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Sanatı kediler anlatıyor | VBKY’nin çok satan kitabı | 21 Kedide Sanat Tarihi

VakıfBank Kültür Yayınları’nın en çok satan kitabı “21 Kedide Sanat Tarihi” oldu. Sanatçılar ve akımlarla ilişkilendirilerek tasarlanan kedi illüstrasyonlarının yer aldığı kitap, sanata ilgi duyan her yaştan okura hitap ediyor.

17 Eylül 2020 Perşembe 10:59
Sanatı kediler anlatıyor | VBKY’nin çok satan kitabı | 21 Kedide Sanat Tarihi

Sanatı kediler anlatıyorVBKY’nin çok satan kitabı | 21 Kedide Sanat Tarihi


 

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) kuruluş ilkeleri gereğince özellikle Türkçe’de ilk kez yayımlanan ve her dönem okunan yapıtları kitapseverlerle buluşturuyor. “21 Kedide Sanat Tarihi” isimli eser de bunlardan biri ve şu sıralar VBKY’nin en çok satan kitabı olarak öne çıkıyor.

Akımların öyküleri ve detayları

Türkçe’ye kazandırılan kitabın çevirisini Ebru Berrin Alpayillüstratörlüğünü ise Nia Gould yaptı. Her yaşatan sanatseverin ilgisini çeken bu eğlenceli ve öğretici çalışma, okuru, kedi illüstrasyonları eşliğinde sanat tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor. Sanat akımlarının ortaya çıkış öykülerinin ve akımlara ilişkin önemli detayların sıralandığı kitaptaki anlatım, Antik Mısır’la başlıyor ve Genç Britanyalı sanatçılara kadar ulaşıyor.

Rönesans: İnci küpeli kedi

Sanattan bilime, düşünceden edebiyata kadar hemen her alanda bir yükseliş dönemi olan Rönesans’ta sanatçı, Orta Çağ’ın kasvetli ve baskıcı anlayışından sıyrılmaya çalıştı. Perspektifi keşfetti, gerçeğe uygun resim anlayışını benimsedi. Johannes Vermeer ile Leonardo da Vinci gibi usta isimler bu dönemde yaşadı. İnci Küpeli Kız tablosu Hollandalı ressam Vermeer’in başyapıtı olarak kabul ediliyor.

Büyülü Gerçekçilik: Kahlo kedi

Büyülü Gerçekçilik’in en iyi bilinen temsilcilerinden Frida Kahlo, var olduğunu hissettiği simgesel bir gerçekliği temsilen, çıplak gerçeklik ile fantastik unsurları buluştururdu. Mekânı büken, sembolleri kullanan sanatçılar kendilerini Sürrealist sanatçılardan ayrı konumlandırırken, çalışmalarda gerçeğe sadık olanla düşsel olan bir araya getirilirdi.

Pop Art: Warhol kedi

Pop Art sanatçılarının çoğu serigrafi gibi mekanik tekniklere yöneldi. Çizgi romanlar ve reklamlardan beslenen sanatçılar çalışmalarında logo, konuşma balonu, cesur ve parlak renkler kullandı. 1960’larda akıma dönüşen Pop Art o yıllarda eleştirmenler tarafından alçak kültürün yüksek sanatmış gibi sunulması olarak düşünüldü. Akımın en önemli temsilcisi, “Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak” sözleriyle tarihe geçen Andy Warhol’dur.

Kedigiller Tarih Cetveli

“21 Kedide Sanat Tarihi”nin finalinde ise akımlar ve sanatçıları minamalist bir şekilde özetleyen Kedigiller Tarih Cetveli adında bir tablo yer alıyor. Birçok medeniyette simgeleştirilen kedileri bu kitapta sanatın her haliyle görmek mümkün.

KÜNYE

Yayınevi: VBKY

Kitabın adı: 21 Kedide Sanat Tarihi

İllüstratör: Nia Gould

Çevirmen: Ebru Berrin Alpay

Sayfa sayısı: 96

Fiyatı: 32 TL

110 Kiloluk Kadının Diyetle Savaşı | Kitap | Güldünya Yayınları
110 Kiloluk Kadının Diyetle Savaşı | Kitap | Güldünya Yayınları
Selin Beni Terk Etti | Fatih Debbağ'dan yeni kitap
Selin Beni Terk Etti | Fatih Debbağ'dan yeni kitap
Kitap | Hiroşima'nın hikâyesi
Kitap | Hiroşima'nın hikâyesi
Yasak Kütüphanenin Sırları Çözülüyor
Yasak Kütüphanenin Sırları Çözülüyor
Kitap | Ölü Dilde Bir Hayalperest | Bu hayatı nasıl yaşamalıyız?
Kitap | Ölü Dilde Bir Hayalperest | Bu hayatı nasıl yaşamalıyız?
Kitap | Kültür ve Anarşi 150 yıl sonra ilk kez Türkçe’de
Kitap | Kültür ve Anarşi 150 yıl sonra ilk kez Türkçe’de
Kitap | Güzin Öztürk’ün ödüllü romanı okurlarla buluştu
Kitap | Güzin Öztürk’ün ödüllü romanı okurlarla buluştu
Masal kitabından tecavüz çıktı, yazarı özür diledi
Masal kitabından tecavüz çıktı, yazarı özür diledi
Anahtar Kelimeler:
VBKYSanatı Kediler Anlatıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
110 Kiloluk Kadının Diyetle Savaşı | Kitap | Güldünya Yayınları
110 Kiloluk Kadının Diyetle Savaşı | Kitap | Güldünya Yayınları
Selin Beni Terk Etti | Fatih Debbağ'dan yeni kitap
Selin Beni Terk Etti | Fatih Debbağ'dan yeni kitap
Kitap | Hiroşima'nın hikâyesi
Kitap | Hiroşima'nın hikâyesi
Kitap | Ölü Dilde Bir Hayalperest | Bu hayatı nasıl yaşamalıyız?
Kitap | Ölü Dilde Bir Hayalperest | Bu hayatı nasıl yaşamalıyız?
Kitap | Kültür ve Anarşi 150 yıl sonra ilk kez Türkçe’de
Kitap | Kültür ve Anarşi 150 yıl sonra ilk kez Türkçe’de
Kitap | Güzin Öztürk’ün ödüllü romanı okurlarla buluştu
Kitap | Güzin Öztürk’ün ödüllü romanı okurlarla buluştu
Ortaokulda başarının yeni adı |3 Boyut
Ortaokulda başarının yeni adı |3 Boyut
Tefrika Yayınları Türk Edebiyatı'nın ünlü isimlerini minik okurlarla buluşturuyor
Tefrika Yayınları Türk Edebiyatı'nın ünlü isimlerini minik okurlarla buluşturuyor
Midhat Paşa | Karanlıktan Doğan Aydınlık | Kitap
Midhat Paşa | Karanlıktan Doğan Aydınlık | Kitap
D&R’dan yine bir ilk | Online imza günleri başladı
D&R’dan yine bir ilk | Online imza günleri başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim