Sarıyer'de kitaplar sosyal mesafeye uygun okunuyor

Belirlenen kurallar ve alınan önlemler çerçevesinde okuyucularla buluşan kütüphanede maske ve sosyal mesafe kuralları sıkı bir şekilde uygulanıyor.

Covid19 tedbirleri kapsamında uzun süre kapalı kalan Demirtaş Ceyhun Halk Kütüphanesi yeniden okurları bir araya getirmeye başladı. Her gün onlarca kişinin ziyaret ettiği ve 10.00-19.00 saatleri arası açık olan kütüphanede vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak zaman geçirebiliyor. Kitapların yanı sıra internet desteği de sağlayan kütüphanede bilgisayar odası da mevcut.

Sınav süresince de öğrencileri misafir etti

Normalleşme sürecinde alınan tedbirlerle sınavlara hazırlanan öğrenciler soluğu Demirtaş Ceyhun Halk Kütüphanesi’nde aldı. Sosyal mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenen kütüphanenin kapasitesi düşse de öğrencileri mağdur etmedi. Yeni normalle beraber hayatımıza giren maskeleri kütüphane içinde de takmak zorunlu. Yakın teması önleme noktasında küçük uyarıların yapıldığı kütüphanede gerekli tüm önlemler alınmış durumda.

Ödünç verme hizmeti devam ediyor

Bu süreçte ödünç verme hizmetinin de devam ettiği kütüphanede alınan kitabın 15 gün sonra iade edilmesi gerekiyor, ancak görevliler okurun kütüphaneye bildirmesi durumunda bu süreyi 7 gün daha uzatabiliyor.