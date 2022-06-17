Sıcacık bir kadın romanı: Hemdert Hemdem

Nesteren Hanım’ın Mutfağı’na hem iyileşmeye hem de yeni yemek tarifleri öğrenmeye davetlisiniz…

Çeşitli nedenlerle yaşamdan yorgundüşmüş altı kadının yolları bir mutfak atölyesinde kesişir. Azra, kendi kaybolmuşluğunda yeni bulduğu arkadaşlarıyla önce hemdert sonra da hemdem olur. Bir yandan günün getirdikleri ile başederken bir yandan da geçmişleriyle yüzleşip hesaplaşırlar.

Mutfak artık onlar için birbirlerine destek oldukları bir iyileşme alanıdır. O mutfakta değişik, basit tariflerle aile reçeteleri paylaşılır.

Yeşil domates yemeği, kuru üzümlü pilav gibi farklı tariflerin yanısıra herkesi çocukluğuna götüren elmalı kurabiye gibi klasikler de pişirilir.

Hemdert Hemdem, herkesin kendinden bile gizlediği bir hikâyesi olduğuna işaret ederken önemli bir konunun altını çiziyor: Kendine doğru bir keşif yolculuğuna çıkmak için hiçbir zaman geç değil. Aslıhan Dölek Keçim, sıcak anlatımıyla insan doğasına dair bilgece saptamalar yapıyor; hem de okurunu karakterlerini nmasasına oturtmayı başararak.

Kendi ailesinin kadınlarından, gelenek göreneklerinden ve tariflerinden yolaçıkarak hikayeyi kaleme alan Aslıhan Dölek Keçim, kitabı yazmaya nasıl karar verdiğini şöyle anlatıyor: “Annemle ortak tutkumuz okumaktı. Bebekliğimden itibaren bana okuma aşkı aşıladı. Onu kaybettiğim güne kadar da en sevdiğimiz zevkimiz okuduğumuz kitapları tartışıp yazacağımız kitapların hayalini kurmaktı. Onu kaybettikten sonra acımı yazarak iyileştirdim. Hemdert Hemdem kaybedilen şahane bir annenin, çok yakın birarkadaşın arkasından yas tutan bir kadının hayata tutunma çabasının yazılı halidir.”

Dağhan Külegeç Yayınlarından çıkan Hemdert Hemdem,kitap satılan tüm internet platformlarında bulunuyor.