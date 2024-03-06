TANAP’tan Kültürel mirasa saygı projesi | Anadolu medeniyetlerinin saklı tanıkları

Ülkemiz adına gerek sosyo-ekonomik gerekse de çevresel ve kültürel alanlarda birçok değer yaratan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında yürütülen arkeolojik çalışmalar sonucunda çıkarılan eserlerin derlediği ‘Anadolu Medeniyetlerinin Saklı Tanıkları’ isimli kitap, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle ülkemizin kültür hazinesine kazandırıldı.

106 yeni arkeolojik alan ile Anadolu’nun kültür mirasına büyük katkı sunuldu

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen arkeolojik çalışmalar sonucunda, ülkemizde toplam 161 arkeolojik veya tarihi kültürel miras alanı tespit edildi. Bu 161 alandan, 106 adedi ise ilk kez bu çalışmalar sayesinde keşfedilerek, Anadolu’nun ve ülkemizin kültür mirasına kazandırıldı. TANAP Projesi kapsamında, boru hattı güzergâhının geçtiği Erzurum, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde toplamda 25 arkeolojik sahada kapsamlı ve bilimsel kazılar gerçekleştirildi. Balıkesir’deki kazılarda çıkarılan eserlerin bir bölümü ise Bandırma Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye devam ediyor.

Gelecek nesillere armağan olacak bir eser ülkemizin kültür mirasına kazandırıldı

Azerbaycan doğalgazının Türkiye ve Avrupa’ya iletilmesini amaçlayan Güney Gaz Koridorunun en büyük kısmı olan TANAP Projesi’nde bir diğer önemli hedef ise Anadolu coğrafyasının sahip olduğu binlerce yıllık kültürel mirasın ve arkeolojik bulguların korunmasıydı. 1811 kilometre uzunluğu ile bugüne kadar Türkiye’de yapılan en büyük çap ve uzunluğa sahip boru hattı olan TANAP Projesi’nde de çalışmalar en başından bu yana insana ve çevreye saygılı olarak yürütüldü. Güzergâh üzerindeki kazı çalışmaları ise Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi. Projenin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu kapsamında yapılan yüzey araştırmalarında ve proje inşaat dönemi boyunca sürdürülen çalışmalar neticesinde çok sayıda yeni arkeolojik saha ve kazı alanları tespit edilirken, boru hattı güzergâhı da bu arkeolojik sahalara göre belirlendi. Yapılan arkeolojik kazılarda binin üzerinde eser gün yüzüne çıkarıldı. Çıkarılan bu eserler, çok değerli akademisyenlerin de katkılarıyla kitaplaştırıldı. Böylece, okuyucuları Anadolu coğrafyasında adeta keşfe çıkaracak ve gelecek nesillere armağan olacak önemli bir eser, ülkemizin kültür mirasına kazandırıldı.

‘ANADOLU MEDENİYETLERİNİN SAKLI TANIKLARI’ KİTAP KÜNYESİ

Proje Genel Danışmanı: Nezih BAŞGELEN

Editörler: Nezih BAŞGELEN - Engin ÇOŞAR

: Beyhan ÖZENÇ

Tasarım: Kaan ATILGAN - Filiz KARAER

Kreatif Direktör: V. Bahadır BAYRIL

Türkçe Redaksiyon: Sevim ERDOĞAN

İngilizce Çeviri: KARTACA

İngilizce Okuma: Stuart KLINE - Hazar KABA

İngilizce Kontrol: Emma BAYSAL

Yayın Hazırlık: ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI / ARCHAEOLOGY AND ART PUBLICATIONS

Yapım ve Baskı Hazırlık: Communication Partner Pazarlama ve İletişim Danışmanlığı A.Ş.

Görsel Materyal: TANAP Arşivi - Arkeoloji ve Sanat Yayınları / Dergisi Arşivi

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI - Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Protohistorya Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet ÖZDOĞAN - İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR - İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Prof. Dr. Oğuz TEKİN - Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi