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Tefrika Yayınları Türk Edebiyatı'nın ünlü isimlerini minik okurlarla buluşturuyor

İlk 12 kitabı 2015 yılında yayımlanan ve küçük okurlar tarafından çok sevilen 24 kitaplık Çocuk Edebiyatı Dizisi, yeni yayımlanan 12 kitap ile tamamlanmış oldu.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 23:07
Tefrika Yayınları Türk Edebiyatı'nın ünlü isimlerini minik okurlarla buluşturuyor

Tefrika Yayınları Türk Edebiyatı'nın ünlü isimlerini minik okurlarla buluşturuyor

Tefrika Yayınları’nın 3-8 yaş aralığındaki küçük okurlara yönelik hazırladığı, edebiyatımızın önemli isimlerinin eserlerinden ve hayatlarına dair detaylardan yola çıkılarak kurgulanan Çocuk Edebiyatı Dizisi’nin yepyeni 12 kitabı yayımlandı. Dizinin amacı, çocukların hayal dünyasına farklı bir kapı aralarken onları ilk okuma çağı olarak bilinen dönemde edebiyatımızın önemli isimleriyle tanıştırmak.

İlk 12 kitabı 2015 yılında yayımlanan ve küçük okurlar tarafından çok sevilen 24 kitaplık Çocuk Edebiyatı Dizisi, yeni yayımlanan 12 kitap ile tamamlanmış oldu.

Edebiyatımıza yön veren ve toplumun her kesimine bir şekilde dokunmuş ünlü şair ve yazarlarımızın çocukken başlarından ne gibi maceralar geçmiş ki bu şiirleri ve hikâyeleri yazmış olsunlar… Tefrika Yayınları’nın Çocuk Edebiyatı Dizisi işte bu düşünceden yola çıkılarak hayat buldu. A. Fatih Aktaş, Semih Öztük ve Önder Yetişen tarafından kaleme alınan ve Büşra Çakmak’ın çizimleriyle renklenen Çocuk Edebiyatı Dizisi’nde Türk edebiyatının önemli isimleri, kitapların kahramanı olarak küçük okurlarla buluşuyor.

Küçük okurlar bu kitaplar sayesinde bazen Sait Faik ile balık tutmaya gidecek, bazen de Peyami Safa ile karlar üstünde yuvarlanacaklar... Edebiyatımızın kilometre taşı olan bu isimlerle kurulan ilişkinin, ileri yaşlarda yazar ve şairlerin kendi eserlerine uzanan bir yolculuğa dönüşmesi hiç de zor değil...

Çocuk Edebiyatı Dizisi, yeni yayımlanan kitaplar:

  • 1- Küçük Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kafka
  • 2- Küçük Leylâ Erbil ve Kırmızı Vapur
  • 3- Küçük Ahmed Arif ve Gazete Kâğıtları
  • 4- Küçük Oğuz Atay ve Mektup Arkadaşı
  • 5- Küçük Sevgi Soysal ve Ay Dede’nin Masalı
  • 6- Küçük Yusuf Atılgan ve Bayan T.
  • 7- Küçük Tomris Uyar ve Kumdan Kule
  • 8- Küçük Rıfat Ilgaz ve Yavru Kediler
  • 9- Küçük Yaşar Kemal ve Altın Kanatlı Kartal
  • 10- Küçük Cahit Zarifoğlu ve Renkli Uçurtma
  • 11- Küçük Peyami Safa ve Sonsuz Beyazlık
  • 12- Küçük Nilgün Marmara ve Günlüğü

​​​​​​​TEFRİKA YAYINLARI HAKKINDA 

2014 yılı itibariyle yayıncılık hayatına başlayan Tefrika, özellikle çeviri alanında kurgu ve kurgu dışı kitaplar yayımlamaktadır. Yayımlanan eserlerin tamamında sadelik ve anlaşılabilirlik ön planda tutulurken, bu eserlerin toplumun büyük bir kesimi tarafından sevilerek okunabilecek metinler olması için özen gösteriliyor. Tefrika Yayınları’nın Çocuk Edebiyatı Dizisi, Türk edebiyatına yön veren yazar ve şairlerin özdeşleştiği eserlerden yola çıkarak kaleme alınan renkli hikâyelerden oluşuyor. Çocukların hayal dünyasına yepyeni bir kapı aralayan Çocuk Edebiyatı Dizisi, hem çocukların kültürel gelişimine katkıda bulunuyor hem de çocukların hikâye kahramanı yazarlarla erken bir dönemde tanışmasını sağlıyor.

Çocuk Edebiyatı Dizisi, 1. setinde yayımlanan kitaplar:

  • 1- Küçük Turgut Uyar ve Saati
  • 2- Küçük Behçet Necatigil ve Yıldızı
  • 3- Küçük Edip Cansever ve Çiçeği
  • 4- Küçük Tezer Özlü ve Gece-Gündüz
  • 5- Küçük Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Köpeği
  • 6- Küçük Oktay Rifat ve Yazdığı Şiir
  • 7- Küçük Aziz Nesin ve Kiraz Fidanı
  • 8- Küçük Cemal Süreya ve Masal Kitabı
  • 9- Küçük Nâzım Hikmet ve Güvercinleri
  • 10- Küçük Orhan Veli ve Eski Ağaç
  • 11- Küçük Sabahatiin Ali ve Defteriyle Kalemi
  • 12- Küçük Sait Faik Abasıyanık ve Sinağrit Baba
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