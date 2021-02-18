Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Tilki 8 | Kitap | İnsan yıkıcılığının sınır tanımazlığı üzerine müthiş bir hiciv

Man Booker Ödüllü George Saunders'ın insanın içinde yaşadığı dünyaya yabancılaşma eğilimini irdeleyen ezber bozan novellası Tilki 8, Delidolu etiketiyle raflardaki yerini aldı. 

18 Şubat 2021 Perşembe 15:26
Tilki 8 | Kitap | İnsan yıkıcılığının sınır tanımazlığı üzerine müthiş bir hiciv

İnsan yıkıcılığının sınır tanımazlığı üzerine müthiş bir hiciv öykü 

Yüzyılın en iyi öykücüleri arasında sayılan, Man Booker Ödüllü George Saunders'ın insanın içinde yaşadığı dünyaya yabancılaşma eğilimini irdeleyen ezber bozan novellası Tilki 8, Delidolu etiketiyle raflardaki yerini aldı. 


 
Eserinde, modern toplumların insan-doğa ilişkisi bağlamında gündemden hiç düşürmedikleri çevre sorunları ve hayvan hakları gibi önemli meseleleri hicveden yazar; rant uğruna talan edilen doğal alanların ekosistem üzerinde yarattığı tahribata dikkat çekiyor.
 
İnsanlığı, hem yapan hem bozan, hem seven hem kıran bir varlık olarak, kurnazlığıyla nam salmış bir hayvanın gözünden anlatan kitap; “sözde” girişimlerle devamlı koruma altına alındığı yinelenen doğal yaşamın planlı bir şekilde nasıl katledildiği gerçeğine de vurgu yapıyor. 

Tilki 8, diğer tilkilerden biraz farklıdır. Sürüdeki herkes de onun biricikliğinin ayırdındadır. Hayalperesttir öncelikle. Bir de delicesine meraklı! Üstelik, çat pat da olsa insan dilini öğrenmeyi başarmıştır. Hem de pencere dibinde dinlediği sevgi dolu hikâyelerden. Zihnini kurcalayan sözcüklerden aldığı cesaretle, şimdi de insanlığa dair çok özel bir şeyi daha aramaya karar vermiştir: sevgiyi. Fakat izini sürdüğü bu “nadir” bulunan şeyin, gerçek hayatta onu büyük hayal kırıklığına uğratacağına dair en ufak bir fikri bile yoktur...

Chelsea Cardinal'ın zarif desenleriyle resimlenmiş Tilki 8'in dostane öyküsü, insanların kendilerine olan özsaygılarını ve doğaya karşı sergiledikleri duyarsız tutumu sorgulatıyor.

 Gözü pek bir tilkinin kendi sözcükleriyle insanlara seslenişine aracılık eden bu merak uyandırıcı eser, kalıpların dışına çıkan dilsel yapısıyla da özgürlükçü bir anlatımı benimsiyor.

 “Tilki 8 aynı zamanda çevreci bir tutum takınıyor: İnsanlığın, pek değer verdiğini her daim iddia ettiği doğayı sistematik bir şekilde nasıl tahrip ettiğini vurguluyor.”
The Guardian

İstanbul yeni nesil kütüphanelerle buluşuyor
İstanbul yeni nesil kütüphanelerle buluşuyor
Kitap | Son Kıta Avustralya | Diskdünya serisi 
Kitap | Son Kıta Avustralya | Diskdünya serisi 
Kitap | Delidolu’dan ufuk açıcı eserler 
Kitap | Delidolu’dan ufuk açıcı eserler 
Tılsımlı köpek Momo | Kitap
Tılsımlı köpek Momo | Kitap
Kitap | Fotoğraflar ve Haberleriyle İstanbul Hafızası kitabı yayında
Kitap | Fotoğraflar ve Haberleriyle İstanbul Hafızası kitabı yayında
Uygarlığın Ayak İzleri | Kitap | Krallar ve Tanrılar
Uygarlığın Ayak İzleri | Kitap | Krallar ve Tanrılar
Kitap | Netaş, 53. yılı | ABD’den Çin’e kadar tüm dünyaya yazılım ihraç ediyor
Kitap | Netaş, 53. yılı | ABD’den Çin’e kadar tüm dünyaya yazılım ihraç ediyor
Kitap | Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor
Kitap | Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Tilki 8Kitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samimi Niyet | Kitap | Aynur Ayaz'ın kitabı okurlarıyla buluştu
Samimi Niyet | Kitap | Aynur Ayaz'ın kitabı okurlarıyla buluştu
Kitap | Son Kıta Avustralya | Diskdünya serisi 
Kitap | Son Kıta Avustralya | Diskdünya serisi 
Kitap | Delidolu’dan ufuk açıcı eserler 
Kitap | Delidolu’dan ufuk açıcı eserler 
Tılsımlı köpek Momo | Kitap
Tılsımlı köpek Momo | Kitap
Kitap | Fotoğraflar ve Haberleriyle İstanbul Hafızası kitabı yayında
Kitap | Fotoğraflar ve Haberleriyle İstanbul Hafızası kitabı yayında
Uygarlığın Ayak İzleri | Kitap | Krallar ve Tanrılar
Uygarlığın Ayak İzleri | Kitap | Krallar ve Tanrılar
Kitap | Netaş, 53. yılı | ABD’den Çin’e kadar tüm dünyaya yazılım ihraç ediyor
Kitap | Netaş, 53. yılı | ABD’den Çin’e kadar tüm dünyaya yazılım ihraç ediyor
Kitap | Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor
Kitap | Yazarının Sesinden serisi yeni isimlerle devam ediyor
British Council’la 80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye | Kitap
British Council’la 80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye | Kitap
Kitap | Yayıncılık sektörü için bir başucu kitabı | Editör ne iş yapar?
Kitap | Yayıncılık sektörü için bir başucu kitabı | Editör ne iş yapar?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim