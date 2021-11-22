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Turhan Selçuk'tan insan doğasını hicveden karikatürler

Üç ciltlik seçki, sanatçının yıllar içinde çeşitli kitaplarda ve mecralarda yayımlanan siyah beyaz karikatürlerini ayrıntılı bir kataloglama ve tematik düzenleme çalışmasının ardından yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

22 Kasım 2021 Pazartesi 22:53
Turhan Selçuk'tan insan doğasını hicveden karikatürler

Turhan Selçuk'tan insan doğasını hicveden karikatürler...
 

Desen Yayınları’nın okurlarla buluşturduğu Turhan Selçuk Seçkisi, Türkiye'de sözsüz karikatürün öncüsü olan Turhan Selçuk'un mizahını genç nesillere tanıtıyor; büyük ustanın kendi zamanının çok ötesindeki çizgilerine farklı bir bakış imkânı sunuyor.


Üç ciltlik seçki, sanatçının yıllar içinde çeşitli kitaplarda ve mecralarda yayımlanan siyah beyaz karikatürlerini ayrıntılı bir kataloglama ve tematik düzenleme çalışmasının ardından yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Seçkinin son kitabı İnsan Denen Garip Hayvan, Selçuk'un 1951-2001 yılları arasında Türkiye'nin ve dünyanın seçkin gazete ve dergilerinde kendine yer bulan, bazıları farklı dönem ve mecralarda tekrar tekrar yayımlanarak yankı uyandırmış 86 karikatürünü bir araya getiriyor. 

İnsan Denen Garip Hayvan'da, gelmiş geçmiş en “yırtıcı” canlının kendini “daha insan” yapma çabasını çizgilere döken Turhan Selçuk, insan doğasının açgözlü ve şiddete meyilli yapısını incelikle hicvediyor. Kitaptaki seçki kadın-erkek ilişkilerindeki yozlaşmadan kültürün metalaşması ve sanatta yabancılaşmaya, bilim ve teknolojideki gelişmelerin toplumdaki yansımalarından sporun ve özellikle de futbolun siyasetle kesişmesine kadar, insana dair hemen her konuya eğiliyor. Seçki ayrıca plansız göçün körüklediği çarpık kentleşme, doğanın altüst olan dengesi, insanın uzayla imtihanı gibi meseleleri de gündeme alarak elli yıllık dünya düzeninde gerçekte çok az şeyin değiştiğini açığa vuruyor.

Sanat yaşamı boyunca karikatürün ne olduğu ve ne olması gerektiği üstüne kafa yoran Selçuk, toplumsal öngörü yeteneği ve zamanının ötesindeki eserleriyle günümüz okurlarını şaşırtmayı sürdürüyor.


“İnsan Gülen Hayvandır.”

Turhan Selçuk Seçkisi: İnsan Denen Garip Hayvan
Turhan Selçuk
Desen Yayınları
Karikatür, yetişkin

88 sayfa, 17 x 22 cm, karton kapak, mat kuşe kâğıt

ISBN: 9786057481696
Etiket Fiyatı: 29,00 TL
Temalar: Kadın-erkek ilişkileri, kültür ve sanat, spor, bilim ve teknoloji, insan yaşamı, mizah
 

Anahtar Kelimeler:
Desen Yayınları
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