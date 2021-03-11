Turhan Selçuk'un çizgileri genç nesillerle buluşuyor | Kitap



Türkiye’de sözsüz karikatürün öncüsü olan Turhan Selçuk aramızdan ayrılalı 11 yıl oldu. Tarih, toplum ve dünya üzerine sürekli düşünen Selçuk karikatürü; aydınlanmanın, aklın ve zekânın sanatı olarak tanımlardı. Her dönemde baskıcı erke karşı duran sanatçı, düşüncelerinden ve inançlarından asla ödün vermedi.

Selçuk’un yıllar içinde çeşitli kitaplarda ve farklı mecralarda yayımlanan eserleri şimdi Desen Yayınları’nın hazırladığı “Turhan Selçuk Seçkisi”yle genç nesillerle buluşuyor. Siyasetin Göbeği, Manzara-i Umumiye ve İnsan Denen Garip Hayvan isimli üç kitaptan oluşan bu nadide koleksiyon büyük ustanın kendi zamanının çok ötesindeki çizgilerine farklı bir bakış imkânı sunuyor.

Seçkinin ilk halkası olan ve ocak ayında yayımlanan Siyasetin Göbeği, sanatçının, 1950-1995 yılları arasında, Türkiye'nin ve dünyanın seçkin gazete ve dergilerinde kendine yer bulan, bazıları farklı dönem ve mecralarda tekrar tekrar yayımlanarak yankı uyandırmış 80 karikatürünü bir araya getiriyor. Seçkinin diğer kitapları olan Manzara-i Umumiye mayıs ayında, İnsan Denen Garip Hayvan da 2021 yılı içinde okurlarla buluşacak.



“Karikatürümüz adına çok sevindirici bir oluşum”

Ercan Akyol

Türk karikatürünün değerli isimleri Ercan Akyol, Hicabi Demirci, Kamil Masaracı ve Musa Kart, Desen Yayınları’nın okurlarla buluşturduğu “Turhan Selçuk Seçkisi”ni değerlendirdi.

Turhan Selçuk’un, 1950'li yıllarda çizgilerinde adım adım sadeleştirmeye giderek vardığı grafik mizah yetkinliği ile karikatürümüzün biriciği olduğu gibi dünya karikatürünün özgün çizerleri arasında yer aldığını hatırlatan Ercan Akyol, “Desen Yayınları'nın, ''Turhan Selçuk Seçkisi'' kapsamında yayımladığı Siyasetin Göbeği, karikatürümüz adına çok sevindirici bir oluşum. Kitabın baskısı harika, boyutu bakmak ve saklamak için çok uygun. Büyük ustayı kaybedeli on yılı da aştığı düşünülürse yeni kuşak mizahseverleri ve çizerleri Turhan'ın çizgi estetiği ile ''ciddi mizah''ta buluşturmanın tam zamanı.” dedi.

“Turhan Selçuk, Türk karikatür sanatının kutup yıldızıdır”

Hicabi Demirci

Hicabi Demirci “Turhan Selçuk Seçkisi”ni genç kuşakları karikatür sanatının büyük ustasıyla buluşturması açısından çok değerli bulduğunu ifade etti: “Turhan Selçuk, Türk karikatür sanatının yönünü gösteren kutup yıldızıdır. Genç kuşakların karikatür sanatının büyük ustası Turhan Selçuk'un eserleriyle buluşması geleceğe olan umudumuzu tazeliyor. Biliyoruz ki kutup yıldızının yeri ve parlaklığı hiç değişmez. Tıpkı Turhan Selçuk'un da dünya karikatür sanatındaki yeri gibi.”



Kamil Masaracı

Kamil Masaracı da “Sözün bittiği yerde söz çizginindir artık. Bu çizgi de Turhan Selçuk'un çizgisidir. BUGÜN çizdiği karikatürde DÜN ve YARIN vardır. Yani kapsama alanı geniştir. İşte bu noktada GENÇ KUŞAK'ın Turhan Selçuk'la tanışması önem kazanıyor. Tudem Yayın Grubu bunu gerçekleştiriyor. Bu buluşmada gençler Turhan Selçuk'un çizdiği yörüngeyi görüyor. İnanıyoruz ve eminiz ki, gezegenimiz bir gün mutlaka Turhan Selçuk'un çizdiği yörüngede dönecektir.” diye konuştu.



Musa Kart

Musa Kart ise karikatürün bağımsız aklın, sorgulayan özgür düşüncenin kendisini ifade edebildiği dönemin sanatı olduğuna, her zaman şablonların dışında, özgür ve cesur bakış açılarına ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti: “Şiddete dayalı örgütlenmeler tabulara yaslanırken, karikatür tabu yıkıcı olarak yapar görevini. Ne yazık ki, okullarda eleştirel düşüncenin geliştirilmesi için kullanılabilecekken ağır ceza tehditleriyle baskılanmaya çalışıldı ama bu tehditlerden medet umanlar karikatürün direncini hesap edemediler.

İşte hepimizin büyük ustası Turhan Selçuk bu direncin en önemli işaretlerinden biri olarak görülmelidir. Turhan Selçuk'u genç kuşaklarla buluşturan bu seçki büyük bir alkışı hak ediyor doğrusu.”