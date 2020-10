Türk Kahvesi adına yazılmış sıradışı kitap

Türk Kahvesi adına yazılmış sıradışı eser



Ahde Vefa, bu mirasa sahip çıkarken, kahveyi sadece bir içecek olarak değil, tarih, kültür, günlük yaşamımız içindeki davranışlarımız, konuştuğumuz dilimiz, damaklardaki farklı lezzetlerimiz ve sanat perspektifinden ele alarak tüm dünyaya Türk kahvesinin ne olduğunu anlatmaya başlıyor.

The Best of The Best (1995-2020) ve Dünyanın En İyi Kahve Kitabı ödülleri dahil Uluslararası 7 ödüle sahip Gastronomi Yazarı, Kahve Gurmesi Cenk R. Girginol’un, Kahve-Topraktan Fincana ve Kahve-Fincandan Lezzete kitaplarından sonra üçüncü kitabı olarak kahve severlere ve okuyuculara sunulan bu eşsiz esere, Dünyanın en büyük porselen üreticisi Kütahya Porselen 50.Yıl Anısına, "İlham Dolu 50 Yıl" mottosu ile katkıda bulunup, kitabın sponsoru olarak Türk Kahvesi’ne sahip çıkmıştır.

Kitapta, kaynakçaları, tarihi belgeleri ve gravürler eşliğinde gerçek, objektif kahve ve Türk kahvesi tarihi, Türk kahvesinin pişirilme adımları, standardizasyonu ve doğruları, bilimi, sağlığa olan etkileri, Türk toplumuna yön vermiş kahve adına yazılan ve söylenen 40 adet türküden oluşan özel bölümü, göz alıcı fotoğraflar eşliğinde kahve ile yapılan microart sanatının özel koleksiyon bölümü, hikayeleri, anektodları, göz altı peeling’den, çiçeklerinize gübreye kadar farklı kullanım alanları, fal sözlüğü, özel reçeteleri ve çok değerli isimlerin paha biçilemez katkılarını bulacaksınız.

Kapağında yer alan sanat eseri dünyanın en büyük microart sanatçılarından Hasan Kale’nin kitaba özel tasarladığı ve yarattığı bir şaheser oldu.

Türk kahvesi ile İstanbul Boğazı’nı, Galata’yı, Kız Kulesini anlatan bu yapıtta, kulakçıkta detayı verilen hoç ve şaşırtacak bir sürpriz de bulunmakta.

Bir sanat eserinin içinde başka bir sanat eseri… Kimler mi var kitapta ? Kapağından içindeki özel koleksiyon sergisine kadar büyük katkıda bulunan Dünyanın en büyük Microart sanatçılarından "MicroAngelo" Hasan Kale, Duayen Fotoğraf Sanatçısı Sevgili Koray Kasap, Yeme İçme denilince akla ilk gelen isimlerden Üstat Vedat Milor, Türkü ve Bilmece derlemesi ile kitaba paha biçilmez bir katkıda bulunan Hocam Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali,Bilim ve Kahvenin Sağlık yazıları ile çok değerli bilgileri bizlere aktaran Doç.Dr. İlkay Gök, Safranbolu kahve müzesi ile kültürümüzü yaşatan Semih Yıldırım ve Atilla Narin, çektiği resimlerle Mesut Erdoğan, gönlünden kopan dizeleri ile ünlü şef Murat Aslan ve kahve ile geçen 18 sene… Gönül işi bir birliktelik bu kitaptaki…500 yıllık kültürel mirasa bir saygı, hürmet Ahde Vefa.