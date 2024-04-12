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Türkiye'nin en iyi kitapları belli oldu

Kitapyurdu Türkiye Okur Ödülleri, 2023 yılının 10 farklı kategorideki en iyi kitaplarını halkın oylarıyla belirledi.

12 Nisan 2024 Cuma 19:02
Türkiye'nin en iyi kitapları belli oldu







Türkiye'nin en iyi kitapları belli oldu

Kitap kurtları, yazarlar ve sektör tarafından sonucu merakla beklenen Kitapyurdu Türkiye Okur Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Yalnızca 2023 yılında satışa çıkan yerli ve yabancı kitapların okurlar tarafından oylandığı yarışmada 200.000’in üzerinde oy kullanıldı.

Roman, hikaye, şiir, tarih, anı-deneme, felsefe, çocuk, sosyal hayat, dini hayat ve ilk kitabım olarak 10 kategoride kazananlar ise bu şekilde;

Roman: Şermin Yaşar - Söyleme Bilmesinler

Hikaye: Zülfü Livaneli - Gölgeler

Tarih: İlber Ortaylı - Cumhuriyet'in Doğuşu

Şiir: Şükrü Erbaş - Yalnızca Çocuklar Uzaklara Bakar

Anı-Deneme: Ayşe Ateş - Sinan Ateş Yaşar Hatıralarla

Felsefe: Ömer Türker - Evrim Risalesi

Çocuk: Mert Arık - Çantamdan Fil Çıktı

Sosyal Hayat: İlber Ortaylı - Cumhuriyet'in Doğuşu

Dini Hayat: Altay Cem Meriç - Muhtelif 1 - İslam'a Yönelik İtirazlar ve Cevaplar

İlk Kitabım: İhsan Kartoğlu- Her Şey Bir Öğretmen Sevmekle Başlar

Kitapyurdu Türkiye Okur Ödülleri'ne 2 farklı kategoride Cumhuriyet'in Doğuşu eseriyle kazanan İlber Ortaylı damga vurdu. Ünlü tarihçinin Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki mücadele ve kazanımları ele aldığı kitabı Cumhuriyet'in Doğuşu, En İyi Tarih Kitabı ve En İyi Sosyal Hayat Kitabı kategorilerinde okurların tercihi oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı Roman kategorisinde ise geçen yıldan bu yana çok sevilen kitaplardan olan Şermin Yaşar'ın Söyleme Bilmesinler adlı eseri oyların çoğunu alarak birinciliğe ulaştı. Hikaye kategorisinde ise İstanbul yazar ve şairlerine saygı duruşu niteliğinde olan Gölgeler eseriyle Zülfü Livaneli kazanan oldu.

Her yıl düzenlenmesi planan Kitapyurdu Türkiye Okur Ödülleri, okurların oyları ile yazar ve şairleri taçlandırmayı amaçlarken, ülkemizdeki kitap ve okuma kültürüne yeni bir soluk ve heyecan getirmeyi hedefliyor.

Her yıl düzenlenmesi planan Kitapyurdu Türkiye Okur Ödülleri, okurların oyları ile yazar ve şairleri taçlandırmayı amaçlarken, ülkemizdeki kitap ve okuma kültürüne yeni bir soluk ve heyecan getirmeyi hedefliyor.

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