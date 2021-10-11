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Türkiye’nin Asi Kızları | Cinsiyet eşitsizliğine meydan okudu

“Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler”, birinci yılını Dünya Kız Çocukları Günü’nde kutluyor…

11 Ekim 2021 Pazartesi 10:48
Türkiye’nin Asi Kızları | Cinsiyet eşitsizliğine meydan okudu

Türkiye’nin Asi Kızları, Dünya Kız Çocukları Günü’nde cinsiyet eşitsizliğine meydan okuyor!

 

Türkiye’den farklı mesleklerden ve farklı yaşlarda 100 olağanüstü kadının başarı hikâyesini, olağanüstü illüstrasyonlarla anlatan Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler, raflardaki birinci yılını her yıl 11 Ekim tarihinde kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü’nde, Asi Kızların ilham veren mücadelesini hatırlatarak kutluyor. Her biri hayal eden, çalışan, ne olursa olsun pes etmeyen ve sonunda başaran kadınlardan oluşan Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler, masalsı başarı hikâyeleriyle cinsiyet eşitsizliğine adeta meydan okuyor. İlk iki kitabıyla onlarca dile çevrilerek, dünyada haftalarca çok satanlar listelerinden inmeyen Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler, üçüncü kitabında Türkiye’den olağanüstü 100 kadının hikâyesini okurlarla buluşturdu.

İlk iki kitabıyla onlarca dile çevrilen ve haftalarca çok satanlar listesinden inmeyen Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler, Dünya Kız Çocukları Günü’nde her yaştan kadına ve erkeğe ilham vermeye devam ediyor. Serinin üçüncü kitabında tamamı Türkiye’den farklı mesleklerden ve farklı yaşlarda 100 olağanüstü kadının başarı hikâyesini konu alan Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler, raflardaki birinci yılında kız çocuklarının maruz kaldığı eşitsizliğe karşı meydan okuyor.

Kimi elinde “iklim krizinin farkında mısınız? İsterseniz anlatabilirim” yazılı bir pankartla yılmadan, vazgeçmeden insanlara iklim krizini anlattı, kimi eskrim tarihinde Avrupa şampiyonu olan ilk Türk kadın sporcu unvanını kazandı, kimi de kolları olmamasına rağmen, “balıklar yüzebiliyorsa ben de yüzebilirim” dedi ve paralimpik yüzmede ilk kadın Avrupa şampiyonu oldu… Onlar toplumsal önyargıları yıkmış, fiziksel engellerin üstesinden gelmiş, birbirinden zeki, birbirinden başarılı kadınlar. Onlar başarılı doktorlar, öğretmenler, mucitler, sporcular, yazarlar, savaş kahramanları, bilim insanları… Hepsinin ortak noktası belli: Hepsi hayal etti, çalıştı, ne olursa olsun pes etmedi ve başardı. Onlar Türkiye’nin Asi Kızları… 

Aralarında Müzeyyen Senar, Aysel Gürel, Nene Hatun, Ayşen Gruda, Leylâ Erbil, Ümmiye Koçak, Canan Dağdeviren gibi isimlerin yer aldığı Türkiye’nin her yerinden, her köşesinden yüz olağanüstü kadının olağanüstü illüstrasyonlarla renklenmiş hayatlarını konu edinen Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyelerhep kitap etiketiyle okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.

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Dünya Kız Çocukları Günü
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